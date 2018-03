Sporting Cristal y Sport Huancayo lideran las clasificaciones del Torneo de Verano tras la octava jornada del certamen; última antes del receso por los amistosos de la selección peruana ante Croacia e Islandia.

Pese a empatar como local ante UTC, los rimenses conservan su liderazgo en el Grupo A con 17 puntos; mientras que, el 'Rojo Matador' goleó (1-4) a Unión Comercio y escaló a la punta del Grupo B con 16 puntos.

La fecha se cerrará el domingo 18, cuando FBC Melgar y Sport Huancayo se enfrenten en el Monumental de la UNSA de Arequipa.

En tanto, Emanuel Herrera es el goleador de la competición con ocho conquistas, dos más que las obtenidas por Carlos Neumann (Sport Huancayo); mientras que Mauricio Montes (Ayacucho FC), Jeremías Bogado (Comerciantes) y Luis Tejada (Sport Boys) registran cinco.

Resultados:

Tablas de posiciones:

Programación de la fecha 9 del Torneo de Verano:

Grupo A:

Sport Rosario vs. Sporting Cristal

San Martín vs. Comerciantes Unidos

UTC vs. Universitario

Alianza Lima vs. Ayacucho

Grupo B:

Sport Boys vs. Melgar

Sport Huancayo vs. Cantolao

Deportivo Municipal vs. Real Garcilaso

Binacional vs. Unión Comercio