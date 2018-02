Vuelve a ser el mejor. Luego de una campaña discreta el año pasado, Sporting Cristal se mete de nuevo como favorito a ganar el Torneo de Verano y el Descentralizado 2018 desde ahora.

Los rimences acaban de sumar 12 puntos en 4 fechas disputadas del presente campeonato local. Tiene puntaje perfecto y se colocan primeros en el Grupo A y en la general.

La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol decidió otorgarle los tres puntos del partido que no se logró jugar contra UTC de Cajamarca por la primera fecha.

Aquel encuentro no pudo desarrollarse, porque el estadio donde planeaba UTC jugar de local no llegó a recibir el permiso a tiempo por no estar en condiciones óptimas. Se especulaba que el partido se reprogramaría, pero al final Cristal ganó por Walk-Over.