Universitario de Deportes presentó un reclamo oficial ante la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional por los puntos del duelo con Deportivo Municipal, tras la suspensión del encuentro entre ambos equipos en el Nacional por el Clausura.

La protesta se sustenta en el artículo 66 de las bases del Descentralizado, el cual estipula que, en caso se suspenda un partido por motivos que no se consideren de "fuerza mayor" ni "hecho fortuito", se declara ganador al club perjudicado por un marcador de tres goles a cero.

"Se define en bases como hecho fortuito, cualquier razón que responda a fenómenos de la naturaleza. Y 'fuerza mayor' a alguna situación propiciada por la mano del hombre, como podría ser una huelga, por ejemplo. En este caso, es un tema de negligencia", argumentó Juan Carlos Ortecho, gerente de comunicaciones de Universitario.

"(...) El IPD reportó al club Municipal el día 13 que tomara sus precauciones porque el recinto podría no ser entregado para el encuentro por el tema selección. Municipal en vez de tomar acciones preventivas, simplemente se cerró y contestó el oficio diciendo que no podía ser, que la cancha no se iba a dañar, y que querían jugar allí de todas maneras", acotó este lunes en diálogo con el portal Ovación.

Posteriormente, Ortecho señaló que incluso se ofreció el estadio Monumental dos días antes del partido. "Nos dijeron que no. Luego quisieron ir al Callao pero se dieron con que ONAGI cerraba a las cinco y todos ya estaban en sus casas el viernes, por lo que el partido quedó sin escenario. El tema está muy claro", sentenció.