Torneo Clausura: 7 cosas que debes saber de la última parte del Descentralizado

Culminó el Torneo Apertura con Sporting Cristal obteniendo el segundo título de torneo corto del año y quedando a un paso de alcanzar la gloria en el Descentralizado 2018. Restan 15 fechas, las que se jugarán en el Torneo Clausura y que definirá muchas cosas. Por eso, te contamos 7 cosas que debes saber de esta última parte del campeonato.

1. Calendario. El Torneo Clausura arranca este viernes 31 de agosto en Cajabamba, con el choque entre UTC vs. San Martín a las 3:30 de la tarde, y culmina el domingo 25 de noviembre. Durante estos tres meses habrán tres periodos FIFA en los que el campeonato se detendrá: setiembre (del 3 al 11), octubre (del 8 al 16) y noviembre (del 12 al 20).

2. Fechas de miércoles. Como ha sido a lo largo de este año, el apretado calendario obliga a que el Torneo Clausura tenga 6 fechas a mitad de semana. Las jornadas 2, 5, 7, 9, 11 y 13 se jugarán entre martes y jueves de sus respectivas semanas. Desde la fecha 8 hasta la 14 se jugará de forma seguida fines de semana y miércoles. Es decir 7 partidos por club en 24 días.

3. Sistema. El Torneo Clausura se jugará tal cual el Apertura: cada club disputará 15 partidos (rueda de revanchas) y todos los clubes inician este certamen con cero puntos. Habrá dos tablas de posiciones: una del torneo en curso y una de puntaje acumulado de todo el año. El campeón del Torneo Clausura será quien culmine en la primera posición.

4. Definición 1. En caso dos clubes empaten en el primer lugar del Torneo Clausura, jugarán un partido extra de definición en campo neutral. En caso persista el empate al final del tiempo reglamentario, el campeón del Torneo Clausura se definirá vía penales.

5. Definición 2. En caso tres o más equipos empaten en el primer lugar del Torneo Clausura, los dos mejores, tomando el criterio FIFA para definir las posiciones (mejor diferencia de goles, mayor cantidad de goles anotas, sorteo), jugarán un partido extra de definición en campo neutral. En caso persista el empate al final del tiempo reglamentario, el campeón del Torneo Clausura se definirá vía penales.

4. ¿Campeón nacional o habrá Play off? El Torneo Clausura es el último certamen del Descentralizado 2018 y en la que se juegan muchas cosas. La primera es el título nacional que, por bases, tiene muchas variables.

- Si Sporting Cristal se proclama campeón del Torneo Clausura, automáticamente será campeón nacional por haber ganado los tres torneos del año y los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana se definirán por orden de posiciones en la tabla de puntaje acumulado.

- Si otro club que no sea Sporting Cristal se proclama campeón del Torneo Clausura, este jugará la semifinal por el pase al Play Off por el título nacional ante el equipo que esté mejor ubicado en la tabla de posiciones de puntaje acumulado y que no haya clasificado a esta fase decisiva. El ganador de esta semifinal enfrentará a Sporting Cristal por el título del Descentralizado.

5. Clasificación a Copa Libertadores. Si Sporting Cristal se proclama campeón del Torneo Clausura los clubes clasificados a la Copa Libertadores 2019 (3 cupos) serán los mejores en la tabla de posiciones de puntaje acumulado. Si hay semifinal, los clubes que jueguen esta fase estarán en el torneo más importante de clubes del continente.

6. Claisificación a Copa Sudamericana. Los clubes mejores posicionados en la tabla de puntaje acumulado y que no hayan clasificado a la Copa Libertadores clasificarán a la Copa Sudamericana 2019.

6. Descenso. Al final del Torneo Clausura la tabla de posiciones de puntaje acumulado estará lista. Esto para determinar quienes son los dos peores equipos de la temporada y que automáticamente perderán la categoría.