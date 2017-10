Tras el desenlace de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y la clasificación de Perú al repechaje con Nueva Zelanda, este fin de semana se reanudará el Torneo Clausura con el desarrollo de la octava jornada.

La fecha se iniciará el viernes con la visita de Real Garcilaso —líder del certamen— a Unión Comercio y se cerrará el domingo con el duelo entre Universitario de Deportes y San Martín en el Monumental.

Deportivo Municipal y Sporting Cristal medirán fuerzas en el Nacional, escenario que albergará el duelo más destaco, mientras que Cantolao recibirá a Alianza Lima en el estadio Miguel Grau del Callao.

A continuación, conoce la programación de la fecha 8 del Torneo Clausura:

Viernes 13



Unión Comercio vs. Real Garcilaso

1:15 p.m. - IPD de Nueva Cajamarca



UTC vs. FBC Melgar

3:30 p.m. - Héroes de San Ramón

Sábado 14



Juan Aurich vs. Sport Huancayo

12:30 p.m. - Francisco Mendoza Pizarro



Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal

3:00 p.m. - Iván Elías Moreno



Sport Rosario vs. Ayacucho FC

5:45 p.m. - Rosas Pampa



Cantolao vs. Alianza Lima

8:00 p.m. - Miguel Grau

Domingo 15



Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

1:15 p.m. - Melanio Coloma



Universitario vs. San Martín

3:30 p.m. - Monumental