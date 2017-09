Del viernes 22 al domingo 24 se desarrollará la quinta jornada del Torneo Clausura, fecha que incluye el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute. Sin embargo, no será el único compromiso atractivo.

El Estadio Nacional albergará el enfrentamiento de Deportivo Municipal y Universitario de Deportes, con el cuadro 'edil' como anfitrión del evento.

Tras cuatro citas cumplidas, Real Garcilaso lidera la tabla de posiciones del certamen con 10 unidades, mientras que, Universitario y Alianza Lima registran 9 puntos.

Programación fecha 5 Torneo Clausura 2017:

Viernes 22



San Martín vs. UTC

Hora: 1:15 p.m. | Estadio: Alberto Gallardo



Comerciantes Unidos vs. Cantolao

Hora: 3:30 p.m. | Estadio: Juan Maldonado Gamarra



Sábado 23



Juan Aurich vs. Alianza Atlético

Hora: 12:30 pm | Estadio: Francisco Mendoza Pizarro



FBC Melgar vs Ayacucho FC

Hora: 3:00 p.m. | Estadio: Mariano Melgar



Deportivo Municipal vs. Universitario

Hora: 8:00 p.m. | Estadio: Estadio Nacional



Domingo 24



Sport Huancayo vs. Unión Comercio

Hora: 11:15 a.m. | Estadio: Huancayo



Real Garcilaso vs. Sport Rosario

Hora: 1:15 p.m. | Estadio: Garcilaso



Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Hora: 3:30 p.m. | Estadio: Alejandro Villanueva