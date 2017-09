La emoción del fútbol peruano continuará del sábado 16 al lunes 18 de setiembre con el desarrollo de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2017.

Cumplida la tercera fecha, Real Garcilaso lidera la tabla de posiciones con puntaje perfecto (9 puntos) , seguido por Sport Huancayo con siete unidades.

La jornada se iniciará con el compromiso entre Melgar y Alianza Atlético y culminará con el duelo de UTC y Comerciantes Unidos, mientras que, Sporting Cristal recibirá a Real Garcilaso, Alianza Lima visitará Ayacucho y Universitario será anfitrión frente a Juan Aurich.

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura 2017

Sábado 16 de setiembre



Melgar vs. Alianza Atlético

Hora: 12:30 p.m. | Estadio: UNSA



Sporting Cristal vs. Real Garcilaso

Hora: 3 p.m. | Estadio: Alberto Gallardo



Sport Rosario vs. San Martín

Hora: 5:45 p.m. | Estadio: Rosas Pampa



Domingo 17 de setiembre



Unión Comercio vs. Deportivo Municipal

Hora: 11:00 a.m. | Estadio: IPD Nueva Cajamarca



Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Hora: 1:30 p.m. | Estadio: Ciudad de Cumaná



Universitario de Deportes vs. Juan Aurich

Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Monumental



Cantolao vs. Sport Huancayo

Hora: 6:15 p.m. | Estadio: Miguel Grau



Lunes 18 de setiembre



UTC vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3.30 p.m. | Estadio: Héroes de San Ramón