La temporada 2017 de la primera división del fútbol peruano continúa esta semana, entre miércoles y jueves, con la tercera fecha del Torneo Clausura.

La jornada iniciará con la visita de Ayacucho FC al Cusco y culminará luego del encuentro que cumplirán Municipal y Cantolao en Villa El Salvador.

Solo UTC y Real Garcilaso permanecen invictos tras el desarrollo de sus dos primeros compromisos, mientras que Unión Comercio, Juan Aurich y San Martín no han logrado sumar puntaje hasta la fecha.

PROGRAMACIÓN FECHA 3 DEL TORNEO CLAUSURA 2017



Miércoles 13



Real Garcilaso vs. Ayacucho FC

11:00 a.m. - Estadio Garcilaso de la Vega



San Martín vs. Sporting Cristal

1:15 p.m. - Estadio Alberto Gallardo



Alianza Atlético vs. Universitario

3:30 p.m. - Estadio Melanio Coloma



Comerciantes Unidos vs. Sport Rosario

3:30 p.m. - Estadio Julio Maldonado Gamarra



Alianza Lima vs. Melgar

8:00 p.m. - Estadio Alejandro Villanueva

Jueves 14



Sport Huancayo vs. UTC

11:00 a.m. - Estadio Huancayo



Juan Aurich vs. Unión Comercio

1:15 p.m. - Estadio Francisco Mendoza Pizarro



Deportivo Municipal vs. Academia Cantolao

3:30 p.m. - Estadio Iván Elías Moreno

TABLA DE POSICIONES​

​