Las actividades en el Torneo Clausura 2017 se reinician tras el exitoso desempeño de la selección peruana en la penúltima jornada doble de las Eliminatorias Rusia 2018.

La segunda fecha del certamen local se desarrollará del viernes 8 al domingo 10 de septiembre e incluirá como duelo más destacado una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

El encuentro entre Alianza Lima y Universitario se disputará la noche del sábado 9 en Matute. A continuación, revisa todos los compromisos que se cumplirán en el reinicio de la competición.

Programación de la segunda fecha del Torneo Clausura 2017:

Viernes 8 de setiembre



Cantolao vs. Juan Aurich

Hora: 8 p.m. - Estadio: Miguel Grau (GOL PERÚ)



Sábado 9 de setiembre



Ayacucho FC vs. Universidad San Martín

Hora: 12.30 p.m. - Estadio: Ciudad de Cumaná (GOL PERÚ)



UTC vs. Deportivo Municipal

Hora: 3 p.m. - Estadio: Héroes de San Ramón (GOL PERÚ)



Sport Rosario vs. Sport Huancayo

Hora: 5.45 p.m. - Estadio: Rosas Pampas (GOL PERÚ)



Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m. - Estadio: Alejandro Villanueva (GOL PERÚ)



Domingo 10 de setiembre



Unión Comercio vs. Alianza Atlético

Hora: 11.15 a.m. - Estadio: IPD Nueva Cajamarca (GOL PERÚ)



Melgar vs. Real Garcilaso

Hora: 1.30 p.m. - Estadio: Monumental UNSA (GOL PERÚ)



Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Hora: 4 p.m. - Estadio: Alberto Gallardo (GOL PERÚ)