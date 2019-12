Por más de una década, Gonzálo Nuñez ha sido uno de los periodistas deportivos con mayor influencia de la televisión peruana. Pero, eso no resta que -dentro de su carrera- haya tenido un historial marcado por escándalos provocados por su consumo de alcohol y por sus actitudes machistas.

Aquí, un breve repaso por todos los escándalos que el excompañero de Erick Osores ha tenido en vivo, ya sea por televisión o a través del espacio deportivo que conduce en Exitosa.

Pamela Franco fue una de ellas.

A principios del año pasado, Pamela Franco junto a las integrantes de Alma Bella, visitaron el set de Radio Exitosa para ser entrevistadas. La pareja de Christian Domínguez ocupó un lugar al lado del comentarista deportivo, quien no dejó de mirarle los pechos.

Ante este hecho, Pamela no tuvo mejor idea que cantarle su tema ‘Pura maña’. Acto seguido, le dijo: “es tu tema y tú lo sabes”. Nuñez restó importancia a lo ocurrido y, encima, tuvo el atrevimiento de quedarse mirándole el ‘derrier’ cuando salió del set.

¿Borracho en el set de televisión?

Ese mismo año, Nuñez volvió al ojo de la tormenta tras aparecerse en su programa radial pasado de copas. Durante la emisión, no tuvo mejor idea que lanzar improperios a su compañero de conducción Carlos Alberto ‘El Tigrillo’ Navarro a quien tildó de “ignorante”.

Pero, eso no fue todo. Gonzálo se atrevió a soltar lisuras en vivo y lanzó las sillas del set de Exitosa Noticias.

Con Alexandra Hörler

Desde que la joven periodista hizo su ingreso al espacio deportivo radial, Núñez no ha perdido oportunidad para minimizarla por su condición de mujer. A los días de haberle dado la bienvenida, no tuvo mejor idea que desprestigiar sus conocimientos en el fútbol por el único hecho de nunca haber dio futbolista.

“Como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien”, señaló. Por supuesto, Alexandra no se quedó callada y respondió con todo. “Yo no soy profesional de fútbol, pero sí sé jugar. Pero tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado fútbol. Yo no veo acá que alguno de sea futbolista profesional”, expresó

Hace un día, el comentarista arremetió nuevamente contra la rubia haciéndole un malintencionado comentario sobre una zona íntima de su cuerpo. Mientras se encontraban hablando sobre una jugada de Cristiano Ronaldo y el nivel de sus glúteos.

Ante esto, Nuñez hizo referencia a los glúteos de la periodista. “No te piques... si tú quieres unos gluteazos.. El músculo lo tienes bien desarrollado",señaló. Porsupuesto, Ale no se quedó callada y le exigió respeto.

“Es una grosería, es de mal gusto, pero me estás faltando el respeto ¿A quién le importa eso? Si están acostumbrados en la calle a decir eso a las mujeres, es problema de ustedes. Pero acá en el programa se me respeta”, agregó.