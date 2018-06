El 'Tin' Rivera, el más irreverente hincha de la selección peruana

Risotadas, cervezas y fútbol , todo esto y más es lo se sabe de Martín Rivera , más conocido como el 'Tin' , uno de los más irreverentes hinchas de la selección peruana en Twitter .

Su pasión por el deporte rey, su inconfundible risa, sus frases celebres, tales como "¡Vao Perú!" , y sus hilarantes narraciones, lo han convertido en un fenómeno en esta red social, donde su carisma ha logrado a adueñarse del cariño de los futboleros más jóvenes.

Rivera , con casi 2 mil tuiteros siguiendo todas sus ocurrencias e información sobre fútbol, revela que todo inició como jugando. Sin embargo, ahora, está completamente seguro que llegó para quedarse.

Si Justin Bieber tiene a sus 'beliebers', Luis Miguel a sus 'solecitas' o 'luismireinas', el' Tin ' tiene a sus 'solis' , quienes no solo son seguidores, sino también sus causas.

Martín , quien a punta de personalidad se ha inundado en el mundo del periodismo deportivo, nos abrió las puertas de su casa para conocer un poco más del hombre detrás del personaje.

¿Cómo nació la idea de crear al 'Tin'?

-Toda la vida me ha gustado el fútbol. Siempre les enviaba estos videos vacilones con novedades a mis sobrinos y ellos me dijeron:" ¿Por qué no creas una cuenta en Twitter?". En agosto del año pasado, lo hice y empecé con siete seguidores que eran ellos (risas). La idea es que la gente esté informada y también pueda reírse. Trato de hacer algo distinto. No gano ni un sol haciéndolo. Simplemente, lo disfruto

¿Quién verdaderamente es Martín Rivera?

​-Tengo 52 años. Vivo con mi familia, mis dos hijos y mi esposa. Trabajo en una empresa de comida para perros, pero para perros pitucos (risas). Veo toda la parte de producción. Antes trabajé 15 años en Chiclayo, recién regresé hace poco a Lima. No estoy 100% concentrado en esto (El 'Tin') porque tengo que trabajar, pero siempre me doy mi tiempo para mis 'solis'.

Para los que no saben, ¿qué significa 'soli''?

-Mi 'soli' es mi causa, mi 'brother', mi amigo. Esa palabra la uso hace años. Es más bacán. Quedó como mi marca al igual que el "¡Vao Perú!". En la calle me saludan y me piden que lo repita.

¿Qué es lo que se viene para ti a poco del inicio del Mundial?

​-Se vienen más videos, muchas alegrías, gritos y, sobre todo, bastante cerveza. Habrán más retos. Sigan al 'Tin' porque no hay pierde. Perú pasa a octavos de final, lo firmo. He soñado que Farfán le mete un gol a Francia. Si se cumple, me pongo mi ropa de short y me baño con seis botellas de cerveza.