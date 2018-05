Carlos 'El Tigrillo' Navarro sobre carta notarial de la FPF: "Procedan"

El miércoles la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió una carta notarial al periodista Carlos Navarro exigiendo que se retracte de una "información falsa que involucra a la institución y al delantero Claudio Pizarro. El también locutor respondió esa misma noche la misiva.

En su programa 'Exitosa Deportes', Carlos Navarro leyó la carta enviada por la FPF en vivo, para luego indicar que nunca brindó "información falsa".

"Yo no falseo, no miento, no soy hipócrita ni cínico. Yo oficio de periodista. De ninguna manera voy a inventar una información. Lo que debo decir es que yo creo en las fuentes de información que tengo. Nunca me han fallado, y si algún día lo hacen tengan la plena seguridad que yo lo diré", indicó 'El Tigrillo'.

LA FPF acusó al periodista deportivo de brindar información falsa tras señalar que Edwin Oviedo, presidente de la FPF, pidió en una reunión con Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas que Claudio Pizarro sea incluido en la lista preliminar para el Mundial Rusia 2018.

Navarro se reafirmó en su posición e indicó que la FPF puede proceder con la demanda si lo cree conveniente.

"Con todo respeto, porque este tipo de notificaciones no son para burlarse ni tomarlas con 'ja, ja, ja' ni mucho menos... Inventar información jamás. Si gustan no esperen las 24 horas, procedan. Asumiré lo que tenga que asumir, en la vía legal si quieren acudir a ella. No he mentido", comentó.