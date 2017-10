Los premios The Best se vienen desarrollando en Londres y han juntado a las estrellas del balompié mundial. Neymar es uno de los candidatos que tiene más chances en llevarse el reconocimiento de mejor futbolista del año.

Como se recuerda, 'Ney' dejó a su antiguo club Barcelona envuelto en un mar de críticas de los hinchas 'culés', ya que defendían la postura de que el brasileño se fue por el dinero.

Hace unas horas, el crack de Brasil declaró a la prensa que se conglomeró en los premios de la FIFA. "Siempre llevaré al Barça en mi corazón", fueron las palabras de Neymar.

También le preguntaron sobre la su expulsión en el partido contra Marsella por la última fecha de la Ligue 1. El astro respondió: "No deben repetirse situaciones así. No fue un partido de fútbol y espero no volver a caer en el error".

Sin el '10'

El PSG, empató en el cierre del encuentro contra Marsella con un gol de tiro libre del uruguayo Cavani. Neymar puso el primero de su equipo, pero vio la tarjeta roja en el segundo tiempo y así no pudo concluir el cotejo.