El actual mejor jugador del mundo y nominado por el premio The Best de la FIFA, Cristiano Ronaldo, lleva un registro poco común en él. Esta vez, los goles no han acompañado al astro portugués en todas la competiciones que disputa.

Ronaldo apenas lleva un gol en la Liga Santander española. Debutó en la quinta fecha tras recibir 4 fechas de suspensión en el partido de la Supercopa de España contra Barcelona. Y luego solo le anotó al Getafe en la victoria del Real Madrid 2-1 de visita.

Pese a rematar 27 veces en lo que va del torneo local de España, a 'CR7' no se le abrió el arco con Betis, Alavés, Espanyol y ayer frente a Eibar. En nueve fechas, convirtió una sola diana.

En Champions sí la rompe

Por otro lado, Cristiano la pasa muy bien en la Champions al tener 5 tantos en 3 partidos disputados, una marca muy lejana a la que vive con el Madrid en La Liga.

Anotó un doblete al APOEL, otro al Borussia y un gol al Tottenham el pasado martes en la fecha 3 de la UEFA Champions League.