Teófilo Cubillas: "Mi mayor satisfacción es haber jugado tres mundiales"

Teófilo Cubillas es un ícono del fútbol mundial y de la selección peruana. En una reciente entrevista realizada por la FIFA, el ‘Nene’ manifiesta sentirse orgulloso por haber disputado tres mundiales con la ‘blanquirroja’ y recalcó que se retiró contento a raíz de lo realizado como deportista.

"La Copa del Mundo es la máxima expresión del fútbol, como si te graduaras. Si no llegas a clasificar a un mundial, es como si nunca hubieses pasado por la universidad. Siento que mi mayor satisfacción es haber jugado no uno, sino tres Mundiales”, señaló Cubillas.

“Me da tranquilidad saber que la profesión que escogí me haya permitido formar parte de sus eventos más grandes, pude retirarme completamente contento por lo que me tocó hacer como futbolista", agregó el ex jugador que, a su vez, reveló que su máximo ídolo de todos los tiempos fue Pelé.

"Pelé fue mi máximo ídolo en el fútbol, desde que lo vi en un partido de Santos contra Alianza Lima en Perú. Me encantó su forma de dominar el balón y toda la grandiosidad que tenía para compartir al mundo entero. Jugaba al fútbol de una manera elegante y pícara, por lo que me convertí en un aficionado suyo. Para mí, fue y será el ídolo más grande del fútbol", sostuvo.

Teófilo Cubillas disputó los mundiales de 1970, 1978 y 1982. Y debido a esas participaciones es el mayor anotador nacional en la competición con 10 goles.