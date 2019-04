DT de Cristal: "Junto a Alianza Lima somos los peores equipos peruanos en la Libertadores"

Consciente de los malos resultados en los últimos partidos, Claudio Vivas , entrenador de Sporting Cristal , brindó una conferencia de prensa y aseguró que no es el único equipo peruano que no tiene buena participación en la Copa Libertadores.

"Jugar la Copa (Libertadores) no es fácil para nadie, a muchos equipos importantes a nivel de América les ha costado. Nosotros no somos los únicos que no tenemos buena performance en puntos, pero solo me importa Sporting Cristal", dijo el entrenador, quien agregó: "Junto a Alianza somos los peores equipos peruanos en Copa Libertadores".

También el estratega rimense hizo un balance de su equipo. "Fue una semana mala para nosotros. Cuando le ganamos a Deportivo Municipal teníamos las esperanzas de sacar un resultado positivo en Olimpia, no fue así, sacamos una goleada de local, fuimos a Ayacucho y perdimos, entonces la semana es mala", indicó el técnico argentino.

Aunque hay muy pocas probabilidades de pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores, los de Sporting Cristal se jugarán el todo por el todo frente a Universidad de Concepción de Chile en el Estadio Nacional.

"Mañana (miércoles) es nuestra última esperanza. Si bien quedan 9 puntos en disputa y matemáticamente todavía es posible, sabemos que de local es nuestra última alternativa. Esperamos darle una satisfacción del hincha", señaló.



TE PUEDE INTERESAR: