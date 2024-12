Técnico de Joao Grimaldo lo hunde: "No está listo para ser utilizado"

Joao Grimaldo asomaba como una de las grandes esperanzas del fútbol peruano. Sin embargo, su presente futbolístico no es de los mejores porque en el Partizán de Belgrado su técnico, Marko Jovanovic, aseveró que no está en condiciones de ser utilizado en el club serbio.

El técnico dio detalles sobre el momento que vive Joao Grimaldo, debido que son varios encuentros de que no es considerado en el equipo titular ni sale en la lista de concentrados.

Jovanovic fue claro en señalar que el exjugador de Cristal, de 21 años, se encuentra en una etapa de formación y, por lo tanto, no está listo para ser utilizado.

"No es que no esté en ritmo competitivo, está en proceso de formación. Por el momento, no está listo para ser utilizado", expresó el DT serbio.

Como se sabe, Grimaldo no juega desde el domingo 24 de noviembre, en el duelo ante el Napredak en el que solo estuvo en el campo durante 10 minutos.

El exjugador jugador cervecero solo ha participado de 10 encuentros en la temporada con el cuadro serbio y lleva acumulado un total de 290 minutos desde su arribo a Europa.

El equipo blanco y negro se encuentra ubicado en la segunda posición de la tabla con 41 unidades, a diecisiete puntos del líder, el Estrella Roja.

