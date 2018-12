Técnico del AC Milan se refiere sobre la presunta salida de Higuaín

Ante los rumores de salida de Gonzalo Higuaín del equipo del AC Milan, el técnico Gennaro Gattuso negó rotundamente que el delantero vaya a dejar el cuadro 'Rossoneri'.

" No me consta que haya nada a nivel de mercado. No está pasando por un buen momento, tal y como el resto del equipo, pero seguimos ocupando la cuarta posición" , comentó Gattuso en rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado contra el Fiorentina.

"Él está sufriendo porque no está marcando. No tiene mucha brillantez ni está en un momento positivo", agregó el entrenador.



Hace unos días, los medios internacionales señalaban que el AC Milan tenía planeado realizar un trueque con el Chelsea para tener en sus filas a Álvaro Morata y cederles a Higuaín, pero esa operación requeriría el visto bueno de Juventus, todavía dueño de la ficha del 'Pipita'.

