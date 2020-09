Gerardo ‘Tata’ Martino, actual técnico de la selección de Argentina, considera un dilema decidir entre los atacantes Carlos Tevez, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero para acompañar en la delantera a Lionel Messi en el equipo que quiere preparar de cara a la Copa América de Chile en 2015.

"El gran problema de Argentina es la categoría de jugadores que tiene de mitad de cancha hacia adelante. Si Tevez jugara de '2', Higuaín de '6' y Agüero de '9' tendríamos un equipazo", sostuvo el 'Tata' al diario argentino Clarin.

El 'Apache' Tévez (Juventus), que vuelve a la selección después de tres años de ausencia, y el 'Kun' Agüero (Manchester City), son los máximos goleadores de la liga italiana e inglesa, con 10 y 14 goles, respectivamente. Mientras que el 'Pipita' Higuaín (Nápoles) lleva siete tantos en el Calcio, por lo que el dilema de Martino es más que comprensible.

De todas formas, advirtió que "en su momento se decidirá si van los tres o no, todo es aprendizaje, ver cómo convivimos sabiendo que juegan algunos y otros no", añadió el ex técnico del Barcelona de España.

"Los futbolistas deben entender que los de iguales características es muy difícil que puedan convivir todos juntos dentro de un mismo equipo. Uno tiene la Copa América y las Eliminatorias para ir tanteando cómo es la reacción del grupo ante estas situaciones", concluyó.