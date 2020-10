“¿Te quieres ir a jugar fútbol? Llévate a Talía”, dijo su madre. Era sábado, su padre debía ir a jugar un campeonato de la Liga de San Isidro y Talía tenía 2 años. “Ni te muevas; te pasa algo, tu mamá me mata”, pidió el padre a un lado de la cancha. Pero otros niños la invitaron a jugar y así ella descubrió el fútbol. Desde ese día, no dejó de acompañar a su padre a los partidos.

Trabajaba en una consultora de marketing, ocho horas al día, frente a una computadora. Era un viernes de 2015. Miró el celular y tenía nueve llamadas perdidas del periodista de televisión Gustavo Barnechea. Le devolvió la llamada. “Talía no te conozco, pero me han dado muy buenas referencias tuyas”, respondió y la citó para el día siguiente. “Entra a maquillaje que en 30 minutos sales al aire”, le dijo de improviso aquel sábado. Empezaba el mundial de fútbol femenino en Canadá y ese día Talía Azcárate debutó frente a cámaras. Hoy sueña con ser la periodista que comente la clasificación de Perú a Catar 2022. Mientras tanto, es parte, entre otros programas de televisión, del panel de Contigo selección de Latina.

El primer campeonato que jugó como futbolista fue en un equipo de hombres. Ella tenía 8 años. En aquel grupo estaban Yoshimar Yotún y Adrián Zela, hoy jugadores profesionales. A los 14 años se probó en la selección peruana de fútbol femenino, metió tres goles y se quedó para luego ir al Sudamericano Sub 20 en Chile. “Yo era muy chiquita y muy flaquita. El doctor Alva me pesaba todos los días, me daban doble almuerzo”, recuerda y quiebra la firmeza de su voz para reír. En el torneo jugó contra Chile ante 20 mil personas y frente a Brasil que tenía a Marta, el equivalente de Messi. Estaba cumpliendo un sueño. “Puedo vivir del fútbol”, pensó.

-Ya en frío, ¿cómo procesar lo que dejó el Perú-Brasil, sobre todo por el árbitro?

Me quedo con la conclusión de que este equipo está para pelear con cualquier selección sudamericana. Más allá de las jugadas polémicas, que las he visto de todos los ángulos, es la incongruencia de criterios: cobrar algunas cosas para un equipo y para el otro de forma distinta; eso es lo que más reclamo. Lo de Richarlison que le abre la ceja a Trauco es una posición antinatural y eso es roja donde quieras. Y no le pasan la voz para revisar el VAR, pese a que cuando hay una agresión se puede revisar. A veces la consecuencia te marca un poco la cancha, y la consecuencia era que Trauco tenía sangre en el rostro. Y con una deficiencia numérica a esas alturas del partido, todo era distinto. Como federación no podemos permitir que se nos escapen esos detalles. Bascuñán ha sido vetado por River Plate, colegas chilenos me dicen que es un desastre; entonces, hay que aprender a jugar también fuera de la cancha. No había una sola dividida que Bascuñán cobre para Perú, todas eran para Brasil. Y el principal del VAR también es chileno, inconcebible; eso no podemos dejar que nos pase si la próxima fecha es con Chile. Y no son detalles menores.

-La federación ya dijo que reclamará por el arbitraje de Bascuñán. ¿Qué más tendría que pasar?

La programación (de árbitros) sale con un mes de anticipación. Es responsabilidad de la federación notar esos detalles y pedir que hagan una modificación de terna. Hay que dejar un precedente; aunque no nos van a dar los puntos, lo que podría pasar es que sancionen a Bascuñán. La federación tiene que estar muy atenta con este tipo de cosas.

-Otro tema que se ha puesto en debate es la efectividad del VAR e, incluso, su existencia. ¿Eres anti VAR, pro VAR o te ubicas en el medio?

Nunca fui pro VAR, pero me mantenía en el medio. La finalidad es hacer un fútbol más justo y no está funcionando. Algunos dirán que es para reducir el error, pero no lo vengo viendo. Entonces, prefiero el error humano, que con tecnología se escapen situaciones así. No soy pro VAR en lo absoluto. Seguro que tecnológicamente es impecable, pero son las personas que demuestran cierta incompetencia. Prefiero el error del árbitro en el trámite de un partido.

-¿Tenemos equipo para llegar a Catar 2022?

El balance es positivo, porque me quedo con los mejores minutos de lo que vi frente a Brasil. No será fácil la clasificación, pero creo que vamos a pelear hasta el final. Vamos a pelear el cuarto puesto o el cupito del repechaje. Tenemos elementos y Gareca ya está pensando en ampliar el universo de jugadores. Guerrero y Farfán no son eternos, hay que pensar en elementos como Matías Succar, Aldair Rodríguez, Alex Valera. En los demás puestos tenemos rendimientos más parejos. Y sí creo que tenemos un técnico excelente y que sabrá manejar las situaciones. Hay que confiar en los procesos. Existen variantes, ya no solo es el 4-2-3-1; ahora tenemos un 4-3-3 con Pedro Aquino en el centro. Ninguna selección mirará por encima del hombro a Perú. Hay reacción, hay rebeldía. El jugador peruano sabe de lo que es capaz. Ya se ha generado una confianza en base a resultados.

-También vivimos tiempos de cambio en la conducción deportiva en la televisión. Cada vez hay más mujeres en un terreno que era casi exclusivo de los hombres.

Siempre he estado en ámbitos netamente masculinos. También fue complicado encontrar un equipo de mujeres; te hablo del año 1992, era rarísimo, prácticamente no conocías mujeres que puedan jugar. Armar un equipo de fútbol 7 era difícil, armar un equipo de 11 era casi misión imposible. Pero he sido futbolista y he jugado por Perú. Estar en la cancha me ha ayudado para mi trabajo hoy.

-En la televisión luces firme y aplomada.

Mucha gente me pregunta si soy muy seria, y nada que ver. Lo que pasa es que estoy tan enfocada en lo que hago, que seguro pondré una cara seria. Trato siempre de dar lo mejor, y como me apasiona lo que hago, siento seguridad, porque sé de lo que estoy hablando.

-Y ahora eres mamá. ¿Tu mejor gol?

Sí, el mejor y de media cancha. Mi sueño es que me lo pueda llevar a Catar 2022 con la clasificación peruana (ríe).

AUTOFICHA:

- “Soy Talía Gabriela Azcárate Mena. Nací en San Isidro. Tengo 29 años. Estudié Comunicación y Marketing en la UPC. Por la negativa de mi mamá de que juegue fútbol, pasé directo a la selección peruana. Cambió de opinión cuando se dio cuenta de que el deporte no tiene género”.

- “Hoy mi mamá ve todos los programas donde comento de fútbol (ríe). Es mi fan número uno. Mi papá está chocho. Pero mi hermano detesta el fútbol y mi esposo también. En mis momentos libres, corro a mi casa para poder ver a mi hijo y disfrutarlo, verlo crecer”.

- “La humildad me parece clave para poder seguir en este camino: con los pies en la tierra y con los sueños en el cielo. Si comento en Catar 2022, me sentiría realizada. Antes de eso, el próximo año haré la Copa América, que este año estaba programada para irme, pero por la coyuntura no se pudo”.

