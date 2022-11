Recuerda el 3 a 0 de Francia frente a Brasil. El equipo de Zinedine Zidane se convirtió en campeón mundial por primera vez en su historia. Y recuerda, en el arco, la figura de Fabien Barthez. Era la final de Francia 98, su primer mundial con siete años de edad. Al lado, frente al televisor, la acompañaba su padre, como cuando la llevó, con dos años, a un campeonato de la Liga de San Isidro. El fútbol, su padre y Talía.

Otro momento importante fue Rusia 2018. Ya había sido futbolista, incluso llegó a la selección peruana. Y ya como periodista deportiva, fue testigo del regreso del Perú a un mundial luego de 36 años. Torneo donde Francia también campeonó. La liga local, Copa Sudamericana, Copa América fueron los pasos que venía dando en la televisión. El reto máximo pendiente era comentar el próximo mundial de fútbol de Qatar 2022. “Es una oportunidad increíble. Sin duda, el panorama ideal era con Perú dentro, pero estoy sabiendo aprovechar esta experiencia”, me dice Talía Azcárate, que desde hace una semana ya comenta los partidos del mundial vía Latina.

“Te llamo cuando acabe el partido”, me dijo. Culminó el Senegal versus Qatar con la derrota de los anfitriones. Talía me da esta entrevista mientras se alista en el área de maquillaje para el siguiente partido entre Países Bajos y Ecuador.

-Volvió a perder Qatar, los anfitriones.

Qatar invirtió muchísimo con Félix Sánchez (español, entrenador del equipo), un proyecto que se trabajó para hacerlo lo más competitivo posible, pero falta más tiempo y desarrollo; no es así, de golpe, a pesar de que se trabajó desde hace ya algunos años. Igual siento que Qatar tuvo más miedo escénico en el partido inaugural contra Ecuador, y hoy lo vi defensivamente mucho más ordenado. Muntari es una buena opción, Afif movedizo.

-Por todo lo que se ha vivido en la previa, ¿estuvo bien hacer el mundial en Qatar?

Muy cuestionado. Todo el tema LGTB, Alemania protesta tapándose la boca, la cantidad de gente que falleció en la construcción de los estadios.

-¿Esos temas no deberían ser filtros a la hora de organizar un mundial?

Sin duda. Hay cuestiones que están por encima de todo, como salvaguardar la integridad de la gente.

-En lo futbolístico, al final de la primera fecha de partidos en todos los grupos, ¿un balance podría decir que Argentina es la decepción y Japón la sorpresa?

Es un mundial repleto de sorpresas, los resultados no están garantizados. Si bien tienes un favorito sobre el papel, en la cancha puedes tener otro desarrollo y los equipos con menos estrellas hacen un planteamiento con base en ello. Lo de Arabia Saudita con el bloque defensivo adelantado y después de haber escuchado la charla del medio tiempo, hay mucho más detrás, hay un trabajo enorme para poder acortar brechas y competir con equipos que son los grandes favoritos.

-Porque hasta se ha ironizado con memes la presencia de los peruanos Carrillo y Cueva en la liga de Arabia Saudita.

No es casualidad, es una causalidad. De hecho, nueve de los titulares del equipo de Arabia Saudita son compañeros de André Carrillo en el Al Hilal. Y con Hervé Renard (técnico francés) de la mano, vienen haciendo un buen trabajo en esa selección. Ahora, me encantaría ver nuevamente a Arabia Saudita para poder ratificar lo visto.

-¿Qué debe pasar con Argentina mañana (hoy)?

Argentina tiene que ganarle a México, sin duda. Lo de Arabia fue un golpe fuerte y nunca salieron del shock. Veremos cómo reaccionan ahora. Argentina es uno de mis favoritos, lo decía antes del Mundial, pero hay que ver de qué está hecho.

-¿Argentina depende de cómo esté Messi?

Antes sí, ya no. Hay un grupo de futbolistas que, sin duda, tienen a Messi como referencia. Pero tienes a De Paul, Paredes, Lautaro Martínez, Di María, el Papu Gómez, Otamendi. Es un equipo con una compenetración distinta, veíamos una familia, algo que no se veía hace mucho. Siento que Messi soltó mochila luego de ganar la Copa América.

-¿Japón es también una causalidad o, más bien, algo pasajero?

De hecho, los dos jugadores de Japón que ingresan y cambian el partido contra Alemania militan en la liga alemana. No tengas duda de que eso está pensado. No se puede mirar por encima del hombro a ningún equipo. Y Alemania, con la plantilla de jugadores que tiene, sería una decepción absoluta que se quede fuera en fase de grupos.

-¿Ves a España y Portugal cerca de la final?

Yo quiero ver a España con Alemania, que es el próximo partido del domingo. No podemos ser concluyentes con un solo partido. A Portugal no lo veo finalista, pero todo puede pasar.

-¿Por qué Portugal no?

No es que haya ganado su partido de forma holgada.

-Pero fue frente a Ghana.

Con un penal polémico, que yo no lo cobraba. Pero veamos qué pasa. Es el último mundial de Cristiano Ronaldo y es jugador que ha marcado en cinco mundiales consecutivos y tiene un liderazgo particular, que hizo que gane la Eurocopa en su momento. No cierro ninguna posibilidad, pero la Copa del Mundo en sus 22 ediciones ha sido exclusiva para dos continentes: sudamericano y europeo. Las sorpresas serían que Alemania se quede en fase de grupos y Argentina no se recupere.

-¿Cristiano Ronaldo no está con ganas de revancha?

Viene de un año bien complicado. Desvinculado del Manchester United, hoy sin club, ha perdido un hijo este año. Son muchos factores, pero creo que igual sabe canalizar de mejor manera todos los factores. Lo hemos visto marcar, líder, como siempre.

-Por eso lo digo, con todo lo vivido...

Eso te habla de una fortaleza mental. Las sorpresas en el fútbol y lo impredecible hacen lindo al deporte.

-¿Qué equipos son tus candidatos para la final?

Sería absolutamente imprudente de mi parte, más aún con el arranque que hemos tenido... Pero me imagino a Brasil de todas formas. El campeón del mundo no está en Sudamérica desde 2002, así es que ya viene siendo hora.

-Ya mencionaste a Brasil, al menos.

Sí, Brasil o Argentina. Ojalá que sí.

-Hace dos años te entrevisté y me dijiste que si comentabas Qatar, te sentirías realizada. ¿Ahora cuál es el siguiente paso?

(Risas). Un mundial con Perú.

AUTOFICHA:

- “Soy Talía Gabriela Azcárate Mena. Tengo 32 años. Estudié Comunicación y Marketing en la UPC. Trabajo en Latina y en DirecTV. La verdad, estoy muy contenta, porque las cosas se me han ido dando de una forma bastante rápida”.

- “Quiero seguir afianzándome y preparándome para lo que se viene. Quiero ver a Perú en un mundial y quiero trabajar con Perú en un mundial; así es que me preparo para 2026, el camino termina siendo largo, y ese es el pendiente”.

- “Me preparo muchísimo para lo que hago y lo disfruto. Me gustaría tener una academia de fútbol femenino, por lo difícil que fue para mí encontrar un equipo. Pero la tendencia cambia, cada vez hay más chicas en el periodismo deportivo y en el fútbol”.

