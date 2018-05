Sven Ulreich ofrece disculpas por su grosero error en el Real Madrid vs. Bayern Munich

Fue uno de los protagonistas de la eliminación del Bayern Munich en la Champions League . Un día después de aquella fatídica noche, el arquero alemán Sven Ulreich dijo que no se explicaba cómo se dio su blooper, el cual favoreció con un gol a los españoles.

"Queríamos llegar a la final y dimos lo máximo. Cometí ese error, que no tiene sentido. No me lo explico. Me hace daño por mi equipo y por vosotros, los aficionados", escribió el meta en Instagram.

El error de Sven Ulreich se dio en el segundo gol español. Al reemplazante de Manuel Neuer en el arco bávaro se le escurrió entre las piernas un pase de Corentin Tolisso. El balón fue aprovechado por Karim Benzema que marcó el momentáneo 2-1.

Error Bayern

El partido acabaría en un empate 2-2; sin embargo, la victoria conseguida por el Madrid en el encuentro de ida (2-1) les dio la clasificación a los merengues.

"Las palabras no pueden describir hasta qué punto estoy decepcionado por esta eliminación en la Champions League", añadió Ulreich.

Tras terminar el partido, el portero alemán se sentó solo en el campo del Allianz Arena.

Javi Martínez, compañaero del portero en el Bayern, respondió el mensaje de Instagram: "Nos has salvado varias veces". "Somos un equipo", le dijo James Rodríguez.