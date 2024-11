Surfista nacional Aissa Chuman, de 13 años, arrasa en el ALAS Latin Tour

Recuerden su nombre: Alissa Chumán. La surfista solo tiene 13 años y acaba de poner en alto el nombre del Perú al conquistar la medalla de oro en la categoría sub-14 y la medalla de plata en la categoría sub-18 en la quinta fecha del circuito ALAS Latin Tour, que se desarrolló en la Playa Venao (Panamá).

Imagen Espectáculos Pentagram anuncia gira por América Latina en 2025 La icónica banda de doom metal, Pentagram, ha confirmado una gira por América Latina en 2025, con fechas programadas en México, Colombia, Perú y Chile. La fecha en Lima será el viernes 21 de marzo de 2025. Javier Zapata

Aissa ahora se prepara para competir en Guatemala del 20 al 23 de noviembre y en El Salvador del 27 al 01 de diciembre del presente año.

La quinta fecha de ALAS en Panamá reunió a competidores de más de diez países, y Aissa demostró su talento, perseverancia y coraje.

Este año Aissa ganó en California dos fechas del circuito de la NSSA en Ventura Beach y del circuito ALAS, la fecha de Nicaragua y en la actualidad lidera el ranking sub 14 y sub 18 del circuito ALAS.

“En Perú admiro a Sofía Mulanovich y Melanie Giunta y me inspira mucho ver a surfistas como Carissa Moore, Sally Fitzgibbons y Bethany Hamilton. Ellas me enseñan que no importa la dificultad, siempre se puede llegar más lejos”, comentó Aissa a la agencia Andina.

Este año ya ha conquistado dos fechas del circuito estadounidense NSSA en su categoría, además de sumar medallas de oro en Nicaragua y Panamá como parte del mismo circuito ALAS Latin Tour.

“Estoy en el séptimo grado en el colegio Hiram Bingham, he aprendido que el equilibrio entre el deporte y los estudios no es imposible. Tengo buen promedio en mi curso favorito, matemáticas. Entre competencias y entrenamientos, encuentro tiempo para leer libros en español e inglés. Además, mi fe en Dios es una parte fundamental de mi vida, ya que siempre llevo la Biblia y lo leo y aprendo en paralelo a otras lecturas”, contó la promesa del surf peruano y latinoamericano.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO