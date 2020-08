El Super Bowl es uno de los eventos más vistos del año en todo el mundo con cifras que superan los 80 millones de espectadores desde los años 90. En los últimos cinco años rebasó la barrera de los 100 millones.

Las personas que no tienen interés en el fútbol disfrutan de los comerciales, donde las empresas compiten por ver quién hace el anuncio del que más se hablará al día siguiente. A continuación te mostramos 10 de los mejores spots publicitarios.

1. Budweiser | Whassup? (2000)'Whassup?' ha sido uno de los comerciales más divertidos de la historia del Super Bowl. La empresa que realizó este spot publicitario fue la cerveza Budweiser y ha tenido varias parodias. Una de las más recordadas es la que apareció en la película 'Scary Movie', el mismo año que se hizo conocido el comercial.

2. Victoria's Secret | Angels Play Football (2015) Victoria's Secret aprovechará el Super Bowl de este año para presentar su último spot publicitario. En esta pieza aparecen distintas modelos como Adriana Lima, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Behati Prinsloo y Doutzen Kroes.

3. Apple Macintosh | 1984 (1984)Uno de los comerciales más futurista que ha pasado por el entretiempo del Super Bowl fue el que presentó Apple en 1984. La empresa utilizó este spot como pretexto para anunciar su Macintosh 128K, su nueva y atrevida alternativa en computadoras. Este anuncio estuvo inspirado en la novela de George Orwell, la cual lleva el mismo nombre.

4. Coca-Cola | Mean Joe Green (1980)Coca-Cola también ha sido otra de las grandes marcas que, por lo general, siempre presenta un anuncio publicitario. Uno de los más recordados es el de 1980, donde el retirado jugador de fútbol americano 'Mean Joe' Greene cambia de humor después de tomarse una de estas gaseosas.

5. A dream car | Kia (2012)Kia se lució en 2012 con la producción del comercial 'A dream car'. En este spot apareció, además, la banda Motley Crue y la modelo Adriana Lima.

6. The Force | Volkswagen (2011)Volkswagen también es otra marca que apuesta por promocionar sus autos nuevos en el Super Bowl. En 2011, por ejemplo, esta empresa se apoyó en la famosa saga de Star Wars para anunciar la llegada de su 'Passat', el auto que puso de moda en esa época.

7. Mercedes | Kate Upton (2013)Kate Upton era una de las actrices y modelos más solicitadas en 2013. Eso fue considerado por Mercedes, que apostó por ella para que aparezca en el comercial que difundieron ese año.

8. Mastercard | Simpsons (2004)Mastercard tomó como pretexto a los Simpsons para grabar un comercial en 2004. En el spot se puede ver a Homero pagando con Mastercard en los distintos lugares a los que frecuenta, como el bar de Moe o la tienda de Apu.

9. Pepsi | Cindy Crawford (1991)Pepsi también aprovechó la popularidad una top model como Cindy Crawford para sacarla en un anuncio publicitario. Este spot apreció en 1991 y se puede ver toda la sensualidad y belleza de esta modelo.

10. Old Spice | The Man Your Man Could Smell Like (2010)Otro comercial recordado es el que presentó Old Spice en 2010: 'The Man Your Man Could Smell Like'. Este anuncio publicitario se convirtió en viral en las redes sociales. Incluso, llegó a ganar un premio en el Festival Cannes Lions de ese año.