¿Jairo Concha llegará al debut del Sudamericano Sub 20? Esto dice el '10' de la selección

Suenan las alarmas. Una lesión podría poner el peligro la presencia del talentoso volante Jairo Concha en el Sudamericano Sub 20 de Chile . El jugador de la Universidad San Martín habló sobre su participación con la selección peruana en el debut frente a Uruguay.

"Me encuentro un poco mejor pero aún no sé si voy a llegar al duelo del viernes. Tengo una distensión en el gemelo interno que fue causado por lo que estaba pisando mal a raíz de mi problema en el quinto metatarsiano. Ya me vengo recuperando de estas 2 lesiones y espero llegar bien", declaró Concha en conversación con RPP.



"Somos un grupo sólido y venimos trabajando dos años, eso no es poca cosa y tenemos nuestras ideas claras. Sabemos todo lo que tenemos que hacer dentro del campo y en este campeonato lo tenemos que demostrar", añadió el joven futbolista.



El conjunto que dirige Daniel Ahmed se prepara para el Sudamericano Sub 20 que otorgará boletos al Mundial de la misma categoría este año en Polonia. Perú jugará su primer partido ante Uruguay este viernes 18.

