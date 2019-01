Sudamericano Sub 20: chileno que llamó "muerto de hambre" a venezolano se disculpó en Instagram

El partido entre Chile y Venezuela por el Sudamericano Sub 20 -que terminó con victoria (2-1) de la 'Vinotinto'- dejó una repudiable acción que protagonizó Nicolás Díaz, de la 'Roja', tras insultar a Pablo Bonilla, jugador de la selección rival. "Muerto de hambre", lo llamó el integrante del vecino país del sur.

El episodio no fue pasado por alto en la TV y la escena se divulgó en poco tiempo. En las redes sociales, las críticas fueron duras contra Nicolás Díaz. El defensor chileno reconoció su error y se disculpó a través de Instragram.

"Quiero decirle a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Yo y mi familia tenemos muchos amigos venezolanos y respeto muchísimo a toda la gente que ha venido a Chile a trabajar y ganarse la vida de buena forma", publicó Díaz.

El integrante de la selección chilena explicó que su reacción fue a una provocación. "Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento", agregó.

Las disculpas de Nicolás Díaz en Instagram.

A la par de la publicación en Instagram, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena, se difundió una carta abierta de Nicolás Díaz con el mismo objetivo.

"Pido las más sinceras disculpas a Pablo Bonilla, al Profesor Rafael Dudamel y todo su equipo de trabajo, a la Federación Venezolana de Fútbol, al pueblo venezolano, a toda la comunidad venezolana que vive en Chile y, por supuesto, a todo aquel que se sintió ofendido por mis dichos", indicó.