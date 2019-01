Canal de TV venezolano sugirió expulsión de Nicolás Díaz tras insulto durante Sudamericano Sub 20

Nicolás Díaz, integrante de la selección chilena Sub 20, llamó "muerto de hambre" al venezolano Pablo Bonilla en partido por el Sudamericano Sub 20 y provocó duras críticas en redes sociales. En esa línea, el canal La Tele Tuya repudió el insultó y sugirió la expulsión del jugador del torneo.

El medio de comunicación venezolano mostró su indignación e instó a la Federación Venezolana de Fútbol a que solicite la expulsión de Nicolás Díaz del certamen, que entrega cuatro cupos al Mundial de la categoría.

"¡No insultaste a un jugador, le faltaste el respeto a un país Nicolás Díaz! ¡Llamaste "muerto de hambre" a más de 30 millones de venezolanos que luchan día a día! Desde la casa del fútbol nacional, instamos a la @FVF_Oficial a pedir la exclusión y expulsión de Díaz del torneo", se publicó en la cuenta de Twitter del canal.

Así fue el momento de la polémica acción entre Díaz y Bonilla. (Captura y video: YouTube)

Nicolás Díaz , en Instagram, se disculpó e intento explicar su reacción. "Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento", indicó.

En el partido, Venezuela venció 2-1 a Chile y sumó su segunda victoria en el Sudamericano Sub 20. La 'Vinotinto' se sitúa como líder del Grupo A, y con grandes chances de clasificar al hexagonal final.