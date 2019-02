Sudamericano Sub 17 Perú 2019: conoce a los rivales de la blanquirroja en el grupo A del certamen

Ya tiene rivales. La selección peruana sub 17 ya conoce a los países a los que se enfrentará a partir del 21 de marzo de este año en el Sudamericano Sub 17 Perú 2019 que se disputará en el renovado estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que otorgará cuatro cupos al Mundial. Recordemos que este torneo ya no se disputará en nuestro país.

Y este miércoles, en el auditorio de la Videna, se realizó el sorteo de este certamen con altos directivos de la FPF así como de la Conmebol y de las 10 asociaciones que participarán en esta competición que se desarrollará en Lima.

Como ya estaba estipulado, la selección peruana y la de Brasil serán las cabezas de serie de los grupos A y B, respectivamente. Solo faltaba conocer a su rivales, los mismos que fueron sorteados este miércoles y determinó que los grupos queden conformados de la siguiente manera:

GRUPO A GRUPO B Perú Brasil Ecuador Argentina Bolivia Colombia Venezuela Uruguay Chile Paraguay

Recordar que el Sudamericano Sub 17 Perú 2019 mantendrá el formato de juego. Es decir, dos grupos de cinco selecciones cada una. Los tres primeros de cada llave clasificarán al hexagonal final que mantendrá el formato de todos contra todos. Los que ocupen los cuatro primeros lugares estarán en el próximo mundial.

Recordemos que la Copa del Mundo de esta categoría se iba a jugar en el Perú, pero lamentablemente problemas de infrasestructura y la falta de alguna garantía gubernamental de la FIFA terminaron por quitarle la sede a la FPF y por ende el cupo directo a este certamen.