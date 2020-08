Stone Cold cumple este jueves 50 años y aún le ronda la idea de volver a los cuadriláteros. "Me estoy alistando para un regreso a la WWE", contó en octubre durante la emisión de su programa Steve Austin Show.

A propósito de su onomástico, preparamos una recopilación de las 7 peleas más importantes de su carrera. ¿Cuál es para ti la más memorable?

1. Royal Rumble 2001Stone Cold alcanzó la gloria cuando ganó —en enero de 2001— el Royal Rumble por tercera vez en su carrera. La 'Serpiente Cascabel' eliminó en este evento a solo tres luchadores (Billy Gunn, Haku y Kane), pero ese número fue suficiente para llevarse la victoria y entrar en la historia de la WWE como el luchador que más veces ganó este tipo de combates.

Resultado: Stone Cold fue el último hombre que quedó en el ring.

2. Stone Cold vs. The Rock (Wrestlemania X-Seven) Wrestlemania X-Seven tuvo como evento principal la pelea estelar de Stone Cold contra The Rock. Ambos luchadores pasaban por un gran momento por esos días, pero Steve Austin tenía mayor respaldo por parte del público y eso fue clave.

El combate fue intenso, pero la 'Serpiente Cascabel' recibió además la ayuda del dueño de la empresa, Vince McMahon, quien sorpresivamente llegó al ring para atacar a The Rock.

Resultado: Stone Cold se coronó como campeón de la WWE.

3. Stone Cold vs Shawn Michaels (Wrestlemania XIV)Otra pelea que quedará registrada como las mejores que dio Stone Cold durante su carrera fue la que tuvo con Shawn Michaels en 'Wrestlemania XIV, en marzo de 1998.

Michaels pasaba por un gran momento, a diferencia de la 'Serpiente Cascabel', quien recién se estaba ganando el aplauso de la gente. Stone Cold se lució en este combate y demostró que estaba preparado para grandes retos en la lucha libre.

Resultado: Stone Cold se coronó como campeón de la WWE.

4. Stone Cold vs Bret Hart (Wrestlemania 13)Un año antes del combate con Shawn Michaels, Stone Cold se midió con otro gran luchador como lo fue Bret 'The Hitman' Hart. Esta lucha fue técnica y tuvo momentos de mucha emoción porque ambos peleadores dieron dura batalla.

Pese a que la 'Serpiente Cascabel' perdió esta pelea el resultado no influenció tanto, ya que Steve Austin se convirtió, años después, en la gran estrella de la lucha libre que fue.

Resultado: Stone Cold perdió por rendición.

5. Stone Cold vs Dude Love (Unforgiven 98)En esta pelea tanto Stone Cold como Dude Love (Mick Foley) no tuvieron piedad y se repartieron golpes por todos lados. Ambos demostraron que 1998 era su año y que, tranquilamente, podrían brindarle al público un combate extremo.

La importancia de este combate sirvió para demostrar que Steve Austin también se podía defender como luchador violento.

Resultado: Stone Cold perdió por descalificación, pero retuvo el título de la WWE.

6. Stone Cold vs The Rock (Wrestlemania XV)La rivalidad de Stone Cold con The Rock ha sido una de las más grandes de la historia, según lo reconoció la misma WWE en su propia página web.

Otra gran pelea que tuvieron estos dos luchadores fue la de Wrestlemania XV, en marzo de 1999, en donde Steve Austin se llevó el campeonato de la WWE aplicando, en repetidas ocasiones, su llave maestra la 'Paralizadora'.

Resultado: Stone Cold se coronó como campeón de la WWE.

7. Stone Cold vs Triple H (No Way Out 2001) Stone Cold también tuvo a otro gran rival dentro su carrera: Triple H. Una de las peleas más recordadas y sangrientas que tuvieron ambos fue la que brindaron en No Way Out de 2001. Este combate se llevó a cabo dentro de la jaula de acero, lo que puso a los gladiadores al límite.

Resultado: Stone Cold perdió el combate de caídas por 2-1.