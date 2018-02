Tras la postergación del encuentro entre Sporting Cristal y UTC por la jornada inaugural del Torneo de Verano , debido a la inhabilitación del estadio Mansiche, la institución cervecera solicitará los puntos del encuentro a la ADFP por el duelo no disputado.

Carlos Benavides confirmó que el conjunto cajamarquino solicitó el aplazamiento del compromiso por motivos de "fuerza mayor" a través de una comunicación; sin embargo, el gerente del club rimense rechazó la citada justificación este jueves en conferencia de prensa.

"Nosotros vamos a hacer prevalecer el convenio firmado, la preparación que ha hecho el equipo. Entendemos que no es un caso de fuerza mayor", destacó el máximo representante bajopontino.

"Vamos a solicitar que se apliquen las bases, que son muy claras. Al no tener estadio no hay posibilidad de jugar el encuentro porque el club local no pudo cumplir", añadió Carlos Benavides.

Para el directivo de Sporting Cristal, la reacción celeste no busca aprovecharse de la situación. "Tendremos que cursar la carta a la Comisión de Justicia solicitando los puntos. Lo último que queremos nosotros este año es perjudicar a nadie pero nuestro trabajo en el club es que se respeten los derechos del club y eso vamos a hacer", sentenció.