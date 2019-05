Sporting Cristal vs. Melgar: Horacio Calcaterra anotó el 1-0 en el Gallardo [VIDEO] Horacio Calcaterra no desaprovechó un error defensivo del rival y anotó el 1-0 en el Sporting Cristal vs. Melgar por la Liga 1.

Horacio Calcaterra anotó su primer gol en el año. (Captura y video: Gol Perú)