Presidente de Emelec se disculpa con Sporting Cristal y da esta explicación por ingreso de hincha

El presidente de Emelec , Nassib Neme, se disculpó con el equipo de Sporting Cristal luego que un hincha ingresara al campo de juego para disputar el encuentro denominado la 'Explosión Azul' 2019.

Este hecho indignó al cuadro rimense y decidió cancelar el amistoso contra el cuadro ecuatoriano para el 3 de febrero por el 'Día de la Raza Celeste'.

" Queremos extenderles especialmente nuestras disculpas a club Sporting Cristal, pero preferimos conversarlo personalmente con nuestros pares del club peruano. Por nuestra parte, queremos que sepan que somos muy respetuosos de todos nuestros rivales, especialmente de los peruanos", dijo el titular de Emelec a UCI Noticias.

Además, Nassib Neme agregó que no era un hincha común de la tribuna: "Ha sucedido hace algunos años que un hincha está en el banco de suplentes e ingresa al campo de juego, al minuto de iniciado el partido o al minuto final. No ingresó un hincha, era un jugador que estaba registrado en la banca de suplentes, no fue alguien que bajo de la grada, evidentemente por su forma física, no era un jugador profesional", indicó

Recordemos que la noche del miércoles, Emelec ganaba 3-0 a Sporting Cristal y a los 87 minutos del partido, Daniel Nieto, un hincha del cuadro eléctrico ingresó al campo de juego y provocó que todo el estadio empiece a corear "Olé, olé, olé, gordo, gordo". Los jugadores celestes asumieron este comportamiento como una burla.

Daniel Nieto, el hincha #12: “...el profe sabía que si me dejaba 5 min más, metía el gol...😎😂👍”

Pero el profe aclaró en la rueda de prensa que lo comercial no debe estar sobre lo deportivo y por respeto al rival pic.twitter.com/mQgRXlUDFV — TERADEPORTES (@Teradeportes) 31 de enero de 2019

