Pedro Garay, ex referente de Sporting Cristal, manifestó su incomodidad por el desalentador presente del conjunto rimense.

"Me molesta un poco ver a Cristal en esta situación, las cosas no se están haciendo bien", comentó este jueves el recordado mediocampista paraguayo en comunicación con radio 'Ovación'.

"No tengo diálogo con nadie de los directivos, las veces que he estado en Lima he tratado de conversar con ellos pero no se ha dado la oportunidad, ya que me gustaría también poder ayudar", añadió Pedro Garay.

Cabe resaltar que, tras cumplir una discreta actuación en la Copa Libertadores y el Apertura, Sporting Cristal se resigna a pelear la posible clasificación a la Copa Sudamericana en el Clausura.