Omar Merlo, ex zaguero central de Huachipato , reconoció que se encuentra a punto de sellar su llegada al club Sporting Cristal , tras ser convocado por el nuevo estratega cervecero, Mario Salas.

"Faltarían detalles para terminar de arreglar con Cristal y podría partir para Perú", reconoció el defensor argentino nacionalizado chileno este martes en diálogo con radio Ovación.

Con la llegada de Merlo, Sporting Cristal completaría su plantel para la temporada, que incluye el Descentralizado 2018 y la Sudamericana .

"No vamos a traer a cualquier persona, a alguien que no nos guste. Si no se da, tendremos que adaptar a los jugadores que tenemos", destacó en conferencia de prensa el técnico chileno de los cerveceros.