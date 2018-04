¡Comandante celeste! Ante los rumores que lo señalan como un posible candidato al buzo de la Universidad de Chile, Mario Salas , actual entrenador de Sporting Cristal , descartó tener intenciones de abandonar el cuadro cervecero.

En conversación con AS Chile, el técnico del elenco bajopontino hizo evidente su deseo de continuar su carrera en el balompié nacional.

"Los objetivos que nos hemos propuestos son los de internacionalizar nuestra carrera. Pero en esto yo siempre he pensado que uno no debe ser tan tajante. Decir 'estoy lo voy a hacer' o 'esto no'. Nosotros tenemos sueños, objetivos, motivaciones, estímulos que nos llevan a tratar de mejorar", precisó Salas.

El técnico celeste señaló que tiene claro sus objetivos con Cristal y que su más grande meta es cumplir con estos.

"Sentimos que lo que nos está pasando acá nos ha hecho subir dos o tres escalones en lo que es nuestro desarrollo como cuerpo técnico. Esperamos que cada experiencia que tomemos a futuro nos permita un desarrollo cualitativo como profesionales y personas. En lo que se ve, puede ser en Perú, en Chile… en Tailandia. Pero con el objetivo puesto hacia ligas que sean más competitivas. Nos estamos jugando el todo por eso y vamos a ver si lo logramos o no", resaltó.