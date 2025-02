EXCLUSIVA | Uribe: "Jamás reemplazaría a Farré, como DT de Sporting Cristal"

Si tuviéramos que describir al club Sporting Cristal como a una persona, seguramente, se parecería mucho a Julio César Uribe: multicampeón, de buen pie, rápido y con mucho carácter. Hoy, el ‘Diamante’ ya no es más jugador ni técnico; hoy, regresó con un nuevo rol, como vocero y asesor. Perú21 conversó con él sobre eso, su grado de influencia, su relación con el actual DT, Guillermo Farré, con el presidente Joel Raffo (y sus problemáticas con la FPF) y, también, sobre qué quiere hacer después.

¿De qué se trata este nuevo rol de vocero y asesor?

De poner mi compromiso profesional y mis experiencias asimiladas al servicio de la institución, que fue mi plataforma de vida, el club que me vio crecer y que me ayudó a consolidarme; y de educar más para corregir menos. Esa es la ecuación (formar mejores personas primero) que nos hace contribuir con una mejor sociedad deportiva y en general.

Pero se perdonan indisciplinas por huachas o goles.

Todos somos seres humanos perfectibles, que aprendemos día a día. Pero cuando eres repetitivo en el error, ya dejas de ser productivo para el cambio que necesita el deporte y la sociedad. El cuerpo no te puede llevar a donde la cabeza sabe que no debe.

¿Cuáles son tus nuevas funciones?

Informar algunas decisiones institucionales; y estar cerca a la estructura institucional y a las diferentes categorías del club para ayudarlos cada vez que necesiten una charla, ya sea con un jugador o con un grupo. Ya hemos dado algunas sugerencias, como el monitoreo semana a semana (en menores), que es algo que no se tenía mapeado aquí.

¿Y eso también alcanzará al primer equipo?

Eso requiere otra interpretación, porque ya son profesionales. Yo ya les he dicho a los muchachos que, en el momento que lo necesiten, que no me vean lejano. Pueden confiar en mí al 100%, porque jamás le he fallado a ningún jugador. Que ellos me hayan fallado a mí, es otro tema, pero de mi lado, siempre fui honesto, transparente y exigente, para que sonrían y ayuden a sonreír al hincha y a su familia.

¿Conversaron contigo sobre hacer la pretemporada en Lima?

Yo no había regresado al club todavía. Esa tiene que haber sido una decisión del técnico, para que los dirigentes planifiquen.

¿Cuál es tu nivel de influencia?

Participo de reuniones con diferentes áreas, converso mucho con el presidente y los directivos sobre algunas preocupaciones.

¿Logísticas o deportivas?

Ambas, pero deportivas más. Y, sobre eso, he conversado con el DT (Guillermo Farré) también, para que tenga la tranquilidad de que estoy para sumar. Yo no soy de los traidores. ¡Jamás! Yo sumo y multiplico, jamás resto ni divido.

¿Hablas de fútbol con el ‘profe’ Farré?

Sí, hemos conversado en alguna oportunidad junto al presidente y al director deportivo. (Por ejemplo), sobre lo que pasó en el primer partido (empate 2-2 contra Alianza UDH), pero siendo muy respetuosos de lo que él piensa. Como club, sabemos qué queremos.

¿Él ya te ha pedido algún consejo?

No. Ante el morbo de que yo entro de este lado (como asesor) para después pasar al otro (como DT), yo jamás lo haría. No soy así. Soy correcto y consecuente siempre.

¿Qué tanto se siente la baja de Da Silva en la defensa?

Ese es un tema táctico que, obviamente, voy a evitar comentar. Ignacio hizo un gran trabajo, dejó huella, y eso se reconoce, pero hoy está Franco Romero, que está haciendo bien su trabajo y tiene todo el respaldo del técnico y de la institución.

Su pareja en la zaga suele ser un joven…

Ese es otro tema táctico, que obviamente no voy a comentar. Guillermo Farré sabe perfectamente cómo se tiene que potenciar a un equipo. Yo tengo mi forma de ver el fútbol, como él también, entonces lo que yo pudiera decir —por ahí— podría no coincidir y ser argumento de incomodidad.

¿Hablaste con Joel Raffo sobre alejarse de la FPF?

Hemos tocado el tema muy superficialmente, pero Joel Raffo lo ha resuelto como corresponde. No soy defensor de nadie, pero quiero aprovechar la oportunidad para recordar que él fue un deportista calificado (campeón mundial de vela), que conoce la línea del esfuerzo, de la disciplina, y que tiene muy buena formación de sus padres, con valores sólidos, pero la gente desconoce eso. Muchas veces, por seguir creciendo, uno asume un negocio y no ve todo (lo que pasa alrededor). (Ahora), eso es experiencia. Ese tema ya quedó resuelto.

¿Te gustaría ser presidente de Sporting Cristal?

No sé si usted ya tenga la información, pero yo estoy yendo al sorteo de la Conmebol (para la fase de grupos de la Copa Libertadores) en representación del presidente (y del club). Esa es una distinción de máxima confianza, que jamás será defraudada y él lo sabe. ¡Yo no quiero ser presidente!

¿Y si Raffo te lo propone?

Si él tomase esa decisión, lo consensuaríamos por el bien de la institución, pero con los lineamientos de él. Nunca haciendo nada detrás. ¡Jamás!

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: