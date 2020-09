Sporting Cristal sacó un empate en su visita al Real Garcilaso en el Cusco. Los celestes jugaron los minutos finales con 10 hombres debido a la expulsión de Irven Ávila.

Fue justamente el delantero el que había adelantado a los celestes a los 15 minutos de juego luego de convertir un penal en gol. Los rimenses lograron controlar el juego durante gran parte del encuentro haciendo parecer que podían lograr la victoria.

Sin embargo, en el segundo tiempo todo cambio. A los 60 minutos Wilberto Cosme logró el gol cusqueño luego de un tiro de esquina. El delantero del Garcilaso tocó el balón en el área, el cual se coló en el arco de Diego Penny.

Al minuto 73 Irven Ávila encontraría la roja luego de reclamar airadamente al árbitro Michael Espinoza. Sería doble amarilla.

Luego de ello Sporting Cristal se encargarían de cuidar el empate, el que perduraría hasta el final del encuentro.

Sporting Cristal y Real Garcilaso chocan este domingo por la fecha 4 del Torneo Apertura en el Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. El equipo de Mariano Soso tendrá que olvidar el amargo empate por Copa Libertadores ante Peñarol y meterse de lleno al campeonato peruano.

El duelo por Copa Libertadores no dejó ningún lesionado en Sporting Cristal. Por tanto, el plantel titular viajará al Cusco para enfrentar a Real Garcilaso. Cossio y Ramúa podrían arrancar de titulares en el once de Mariano Soso ante su ex equipo.

Real Garcilaso viene mejor que Sporting Cristal. Los cusqueños golearon en la anterior jornada a la Universidad San Martín de 'Chemo' del Solar por 3-1 en el estadio Miguel Grau del Callao.

Alineaciones confirmadas:

Sporting Cristal: Penny; Revoredo, Cazulo, Abram, Cossio; Ballón, Aquino, Ramúa, Costa; Succar y Ávila

Real Garcilaso: Martinuzzi; Herrera, Ayr, Lojas, Jasaui, Beltrán, Retamoso, Albarracín, Cosme, Gallegos y Orejuela.

Hora: 1:30 p.m

Canal: CMD