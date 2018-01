Emanuel Herrera anotó 17 goles con la camiseta de Melgar. Su buen rendimiento con los arequipeños bastó para que Sporting Cristal se fijara en el delantero argentino.

Tras arribar a Lima, el artillero se mostró seguro de tocar la gloria con la camiseta cervecera.

"Vengo para salir campeón. Sino me hubiese quedado en mi casa. Ellos me llamaron, hicieron una propuesta, la verdad me sedujo. Todavía me quedaba contrato con Emelec pero eso lo vio mi representante", señaló a la prensa local.

A pesar de no tener éxito en su paso por la Liga MX con Lobos BUAP, Herrera tiene confianza de reivindicarse con los bajopontinos.

"Cuando me dijeron para volver a Perú me puso contento. Otro reto, otra historia. Esperemos que se den todas las cosas bien para lograr cosas importantes. Este es otro desafío, otro año, espero que nos vaya bien", precisó.