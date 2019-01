Cristian Palacios llegó a Lima para firmar por Sporting Cristal

Llegó el gol. Cristian Palacios llegó la mañana de este miércoles a Lima para fichar como nuevo jugador de Sporting Cristal por toda la temporada 2019. El delantero uruguayo de 28 años llegó procedente de Puebla de la Primera División de México y aseguró que llegar al campeón del fútbol peruano es motivante.

"Sé que vengo al campeón del fútbol peruano, un equipo grande que tiene Copa Libertadores, así que no había mucho que pensar porque eso es motivante para cualquier jugador", indicó el delantero que llega a préstamo por un año.

En la última temporada en el fútbol mexicano, Cristian Palacios tuvo poca actividad: apenas jugó nueve partidos y no anotó gol, algo extraño para quien en 2017 marcó 19 tantos con Montevideo Wanderers de Uruguay. Sin embargo, señaló que llega en buen momento.

"Estoy en el momento que todo futbolista quisiera estar. Me siento muy bien y solo hay que esperar estar en la cancha", señaló el 'Chorri' apenas pisó suelo limeño.

Palacios reveló que supo del interés de Sporting Cristal y no lo pensó mucho. Sobre todo después de que Ánderson Santamaría, su excompañero en Puebla, le habló del equipo. "Me habló muy bien de la institución y no lo pensé mucho".

Cristian Palacios se describió como un "delantero y puedo jugar en cualquier posición de ataque". Y agregó que no le teme a la competencia por el puesto con Emanuel Herrera. "Las competencias siempre que sean sanas, van a ser buenas para el club".