Muchas veces el rol del arquero no es apreciado por todos. Pueden ser los grandes héroes en una fecha y, en otra, ganarse el repudio de los hinchas. Esto le pasó al portero de Sport Rosario tras sufrir una dolorosa goleada ante Sporting Cristal .

Juniors Barbieri debió recoger el balón al fondo de su arco ocho veces en el duelo por el Torneo Clausura. Las críticas por la pobre performance del equipo recayeron sobre los hombros del joven guardameta, quien fue duramente criticado.

Ante la ola de malos comentarios, Barbieri decidió pronunciarse desde su cuenta de Twitter hacia la hinchada del 'Canalla de los Andes'. Sus compañeros lo apoyaron en todo momento por el mal rato.

"Siempre traté de ser el mejor y dar la cara. Júzguenme si así lo desean, pero mi personalidad nadie la va a cambiar. Sé que vendrán mejores tiempos", escribió el jugador de Rosario.

" No creo merecer esto y menos perder así contra el equipo con el que siempre me he querido mostrar para volver. Dios tarda, pero llega", culminó Barbieri

