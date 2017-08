Sporting Cristal tiene el deseo de empezar el Clausura con pie derecho. Sin embargo, su primer partido será este domingo ante Sport Huancayo en 'Incontrastable' (1:15/Gol Perú).

No será encuentro fácil para los dirigidos por Pablo Zegarra, quien tiene el reto de disputar los 'play off' de fin de año.

Como se recuerda, Cristal no llegó a pelear el Apertura en las instancias finales del torneo y tuvo que conformarse esperar el inicio del Clausura, en el cual esperan reivindicarse con su hinchada.

Alineaciones:

Sport Huancayo: J. Pinto, Trujillo, V. Balta, G. Villamayor, R. Andía, C. Ortiz, B. López, J. Landauri, V. Peña, C. Jiménez y C. Preciado.



Sporting Cristal: M. Viana, L. Abram, R. Garcés, J. Cazulo, E. Chávez, H. Calcaterra, J. Ballón G. Costa, J. Sánchez, I. Ávila y R. Sandoval.