Van con la artillería cargada. Sport Boys se medirá de visita este sábado (EN VIVO ONLINE 5:45 p.m. - Gol Perú) contra Sport Huancayo por la fecha 4 del Torneo de Verano .

El local viene de empatar contra la Unión Española de Chile 0-0 por la Copa Sudamericana. En el campeonato local ya consiguió los tres resultados posibles en las primeras fechas: empató, ganó y perdió. Suma 4 puntos y se ubica sexto.

Por otro lado, los porteños viene de ganarle a Unión Comercio 1 a 0 en la fecha pasada. Está en la tercera ubicación con 6 puntos, a 3 del líder -y su vecino- del Grupo B Cantolao (con puntaje perfecto).

El último registro entre ambas escuadras fue en el 2012. La 'Misilera' se llevó el triunfo aquel día por 2 goles a 0. Ahora vuelven a encontrarse y ambos urgen de puntos.



Posibles alineaciones:

​

Sport Boys : F. Martinuzzi; A. Ramos, M. Reátegui, N. Quina, C. Neyra, J. Gonzales Vigil, C. Diez,, M. Tajima, J. Montaño, J. Arroé, L. Tejada.

Sport Huancayo: C. Solis; C. Cleque, R. Colombo, R. Salinas, M. Corrales; M. Valverde, R. Salcedo; M. Lliuya, V. Peña, L. Trujillo; C. Neumann.

Sport Boys vs. Sport Huancayo

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 5:45 p.m.

CANAL: GOL PERÚ