Sport Boys recibirá a Monarcas Morelia este jueves (EN VIVO ONLINE 8:00 p.m. - GOL PERÚ) en el Estadio Nacional, donde se presentará el plantel rosado para la temporada 2018 en la denominada 'Noche Rosada'.

Tras su ansiado retorno a la élite del fútbol peruano, la renovada 'Misilera' del Callao se presentará por primera vez ante la afición del conjunto chalaco, bajo la dirección del técnico uruguayo Mario Viera.

El encuentro entre Sport Boys y Morelia también representará el retiro de Johan Fano , quien considera que se despide "en un momento oportuno".

"Ayer no pude dormir por lo que estoy viviendo, por este momento que estoy pasando pero estoy feliz de dejarlo de la mejor manera porque un día lo dije, prefiero yo dejar el fútbol y no que el fútbol me deje", destacó el atacante nacional en radio 'Ovación'.

Sport Boys vs. Monarcas Morelia

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 8:00 p.m.

CANAL: GOL PERÚ

Posible alineación:

Sport Boys: Daniel Ferreyra; Emiliano Ciucci, Carlos Ambriz, Nelinho Quina, Carlos Neyra; Sidney Faiffer, Crifford Seminario, Joazinho Arroé, Mario Tajima, Juan Diego Gutiérrez y Luis Tejada.