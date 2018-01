Nada dura para siempre. Johan Fano se despidió del fútbol este jueves en la presentación del club Sport Boys para la presente temporada.

El experimentado atacante nacional recibió un emotivo homenaje de la institución porteña en la víspera de la denominada 'Noche Rosada', desarrollada en el Estadio Nacional.

"Siempre los llevaré en el corazón", destacó el popular 'Gavilán' en la ceremonia que reunió a miles de hinchas del tradicional Sport Boys.

"A cada estadio que fuimos a jugar en Segunda nunca jugamos callados, siempre fuimos locales. No es para mí ajeno vestir esta camiseta. No sé si me lo merezco, pero lo que sí quiero decirles que cada partido que jugué con el Boys lo hice con corazón", añadió Fano evidentemente emocionado.

Tras iniciar las acciones del duelo frente a Morelia , Johan Fano fue ovacionado de pie por los hinchas rosados al ser reemplazado por Luis Tejada a los 18 minutos de la primera etapa del compromiso.



Johan Fano se despide del fútbol con Sport Boys