Real Madrid vs Manchester City: Duelo de la muerte de pre-octavos de Champions League

Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en un partido directo de Champions League por cuarta temporada consecutiva; ahora, por el play-off para acceder a octavos, según el sorteo hecho hoy.

PUBLICIDAD

Convertido ya en un clásico moderno de la Liga de Campeones, el duelo más atractivo del repechaje (11 o 12 febrero la ida y 18 o 19 la vuelta) enfrentará a los dos últimos campeones de esta competición.

El ganador de este mata-mata se tendrá que enfrentar al Bayer Leverkusen o al Atlético de Madrid, que esperan en octavos de final. Este nuevo sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 21 de febrero.

En los otros encuentros de eliminatorias el Bayern de Münich, que podía haberse topado con el Manchester City, tuvo más suerte en la lotería y, finalmente, chocará contra el Celtic Glasgow de Escocia

Además, el PSG jugará ante el Brest en la eliminatoria 'francesa' y el Mónaco vs Benfica. Los otros cruces serán Brujas vs Atalanta, Sporting Lisboa vs Dortmund, Juventus vs PSV y Feyenoord vs Milan.

PUBLICIDAD

Vale resaltar que los que lograron su clasificación directa a octavos (ocho primeros cupos) en la liga de 36 equipos son Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille y Aston Villa.

Con información de AFP.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: