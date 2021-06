Y al cuarto mes volvió. Ha sido tal vez la temporada más larga lejos del contacto con el mar; ni cuando se lesionó en dos oportunidades pasó tanto tiempo alejada de esta aventura permanente sobre las olas. Dice que regresar, en medio de la pandemia, fue como volver a respirar. Entró con tranquilidad, observó sus aguas, sus dominios, y avanzó hacia la primera ola.

Y también volvió la posibilidad de luchar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. En algún momento se le escapó de las manos aquel sueño dorado, como cuando el mar se retira. Pero siguió remando y, finalmente, es parte del equipo peruano que viajará a Japón en un mes para hacer historia: la primera vez que el surfing será olímpico. “Solo con estar ahí es algo que he soñado toda mi vida. Ya estando ahí me quita la presión de encima”, me dice.

Sofía Mulánovich no fue como todas las adolescentes de su tiempo. Corrió su primera ola a los 9 años, acabó el colegio y ya tenía un pie en el tour mundial de surf. Tiene 37 años y sigue siendo una figura singular. Es tres veces campeona mundial, igual número de veces subcampeona mundial y ha conformado el top 5 por 10 años. Pero quizás nada se compara al placer de un día de 2019 estar surfeando en Islandia, en el Atlántico, rodeada de nieve por todos lados y bajo un cielo iluminado por auroras boreales. No competía, solo surfeaba.

-Cuando te enteras inicialmente de que se alejaba la posibilidad de ir a Tokio, ¿cuál fue la sensación?

Estaba enojada, pero nunca perdí las esperanzas. Siempre tuve la sensación de que tenía chances, porque siempre hubo chances.

-Pero eres picona.

Lo que se tenía que dar se iba a dar. Trataba de estar tranquila, en calma y ver cómo se daban las cosas. Estoy agradecida por todas las cosas que la vida me ha dado; y para adelante.

-Desde afuera noto que eres serena, pero al sentir que perdías la clasificación alzaste la voz. ¿Cómo eres?

Soy bastante prudente. Pero yo estaba en lo correcto, por eso salí a decir lo que pensaba, mi carrera estaba en juego y todo lo que había conseguido en el transcurso de todos estos años; sí, me sentí atacada, ofendida y por eso salí a tratar de defenderme. Fue desgastante, pero al final pude recuperar mi cupo. Y ya estoy en las olimpiadas.

-¿Qué se viene ahora, cómo será tu preparación?

Me estoy yendo a entrenar a California una semana. Allá las olas son muy parecidas a las de Japón. Entrenaré fuerte y regreso a Perú para irnos con el equipo a Tokio, que creo será el 15 o 16 de julio.

-¿Las olas de Japón favorecerán o serán una complicación para el equipo peruano?

Estamos preparados para todo. Mi último mundial yo lo gané en Japón, en 2019. Entonces, de hecho tengo una súper vibra con Japón. Yo creo que los demás chicos del equipo también. Lucca Mesinas quedó tercero en Japón en 2018. Yo creo que sí hay mucha buena vibra. Estamos yendo con todo.

-Alrededor del equipo peruano de tabla habrá mucha expectativa.

Estamos yendo con muchas ganas de hacer las cosas bien, como todos los equipos. Son las olimpiadas. Es un evento que quedará en la historia y es un honor para nosotros representar a Perú.

-¿Ya te ha tocado correr donde será la competencia?

Nunca he ido a esa playa, pero creo que todas las olas deben ser bastante parecidas a lo que he surfeado en Japón antes.

-¿Qué tendría que pasar para que logren medallas?

Hay que ver bien el mar, tomar buenas decisiones, tener buen equipo, buenas tablas y básicamente hacer lo que hacemos todos los días, que es surfear, y no dejar que la presión se suba a la cabeza.

-¿Cómo eres antes de una competencia?

Generalmente me va mucho mejor cuando estoy sin presión. Y aunque no lo creas, en estas olimpiadas no siento tanta presión como sentí en el mundial que acaba de pasar, que era clasificatorio a las olimpiadas. Me siento más tranquila, me siento más preparada y creo que todos los nervios ya los dejé en El Salvador y me siento bien, y estoy segura de que el resto del equipo está igual.

-¿La experiencia logra que los nervios se alejen?

A veces. La experiencia no fue tan productiva en el mundial que acaba de pasar, sentí bastantes nervios. Pero ahorita mi estado de ánimo es bastante bueno y espero poder mantener ese estado de ánimo.

-¿Pero cómo es la previa de Sofía Mulánovich antes de competir?

Primero tienes que observar el mar, la naturaleza; gran parte del trabajo es conectarte con el mar, con las olas; hay que estudiar el mar bastante. No me gusta hablar mucho, me gusta estar un poco más alejada y luego simplemente entrar al mar y esperar las olas, surfear.

-¿Cuando ya estás en el mar, piensas mucho tus movimientos?

Cuando mejor me va es cuando no pienso tanto, y solamente surfeo. Cuando estás parada en la ola, simplemente fluyes y tratas de leer la ola lo mejor posible, pero no entra ningún pensamiento más.

-Esta pandemia ha sido como una ola que arrasó con todo, pero también trajo buenas noticias, como aquella donde revelaste que eres madre.

Sí, súper contenta, es lo más bonito que me pudo pasar.

-¿En qué circunstancias tomas la decisión, sobre todo siendo una deportista de alta competencia, que, deduzco, vive entregada al deporte?

Es algo que siempre he querido, siempre he querido tener hijos. Y estoy súper contenta.

-¿Ser madre es como surfear?

(Ríe). No sé, pero es mágico, es increíble.

-El mar y la maternidad comparten la magia.

Exacto (ríe). Ser madre es un sentimiento único, es todo. Es un sentimiento que no se puede explicar, es lo máximo.

-Cuando vas al mar, ya no piensas solo en ti.

Sí, tienes mucho más que a ti misma. Tienes un cuidado extra.

-¿Cómo se vence al miedo en el mar?

Tienes que saber tus límites, no puedes entrar si sientes que no estás preparado. Tienes que saber hasta dónde llega tu capacidad. Hay que surfear con inteligencia. Yo surfeo para divertirme, no para tener miedo (risas).

-¿En qué fallas?

No sé, me pongo nerviosa, soy un poco ansiosa.

-¿Después de Tokio se viene el retiro?

Definitivamente. Es una manera súper linda de poder dejar el surfing de manera competitiva, pero sin cerrarme las puertas si me provoca competir de vez en cuando. Pero definitivamente esta es una oportunidad increíble de cerrar mi carrera con un broche de oro, y sería mejor si es con medalla de oro (risas).





AUTOFICHA:

- “Soy Inés Sofía Mulánovich Aljovín, tengo 37 años. A veces me siento de 18 y a veces de 37 (ríe). Acabé el colegio y fui al tour mundial. Siempre supe que quería practicar surf. Mi primera ola fue en Máncora, fui con Magoo de La Rosa y Makki Block”.

- “Mis padres son surfistas y entienden el amor al deporte. Mi papá llegó a competir. He sido tres veces campeona mundial, tres veces subcampeona mundial y he estado en el top 5 como por 10 años. He ganado 10 CT, 7 QS, he ganado con Perú en el Mundial de equipos”.

- “Todos hemos puesto de nuestra parte para lograr que el surf en el Perú crezca. Surfearé hasta cuando pueda. He tenido la suerte de correr la mayoría de olas que he querido correr en el mundo. Seguro que por ahí faltan algunas, pero ahorita no me acuerdo (risas). He llegado a surfear en lugares como Islandia”.

