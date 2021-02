A través de su cuenta de Instagram, Sofía Mulanovich, campeona peruana de surf, denunció que se la ha quitado el cupo ara participar en los Juegos Mundiales de Surf ISA 2021 que este año tendrán como sede El Salvador y que sirven como clasificación para las Olimpiadas de Tokio que se celebran en julio de este año.

En su mensaje, compartido en un video a través de su cuenta de Instagram, la destacada deportista nacional comunicó que se le ha quitado el cupo de ir al mundial, a pesar que ella ganó el título del ultimo mundial ISA. Expresó también que para ella es un orgullo representar a su familia y a su país cada vez que se pone la lycra de surf.

“Desde muy joven entendí que cada vez que me ponía la lycra de competencia no solo era Sofia, si no que corría representando a mi familia, a mis amigos y a mi país. Es por eso que siempre he trabajado con dedicación y sacrificio, compitiendo con mucha pasión y amor por la tabla y por el Perú”. dijo la campeona.

“Sofi” asegura que le han arrebatado el cupo y que ella lo merece porque salió campeona en el último mundial ISA. “Es algo muy injusto para mí.... La verdad es que estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré y creo que ese cupo es mío. Me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación”, manifestó conmocionada en sus redes.

Con su mensaje, la campeona del Perú pide a sus seguidores y al país entero que la apoyen para revertir la situación. “Le pido al Perú que me ayude y apoye a respetar un derecho ganado a pulso”, finalizó.

