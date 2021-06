Se lesionó la arquera del equipo y le pidieron que tape. Aceptó. No le tenía miedo al balón ni al contacto físico. Se paró bajo el arco del club Rinconada para la mitad del segundo tiempo. No recuerda si le hicieron un gol, pero sí tuvo varias intervenciones destacadas, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo. Al frente estaba el cuadro de la Universidad Agraria y en el banquillo su técnico había puesto en la mira a Sisy Quiroz. Ella tapaba sin temor, arriesgaba en cada intervención. Culminó el encuentro y el entrenador rival se le acercó a invitarla a tapar en su club para el torneo de fútbol femenino. Así comenzó su camino dentro del fútbol, a los 16 años. A los pocos meses ya era convocada a la selección peruana.

Hoy, a sus 35 años, es cofundadora de la organización Ligas Femeninas de Fútbol 7, que creó la Liga de Fútbol 7 Femenino; y es jefa de la División Femenina de Alianza Lima, que incluye al vóley y fútbol. Precisamente, el torneo nacional de fútbol femenino acaba de dar un paso histórico porque, desde el fin de semana pasado, se transmite vía televisión por primera vez.

“Me habría encantado tener ídolos mujeres en el fútbol”, me dice. En su momento, Gianluigi Buffon, el arquero italiano, fue su referente. Ahora tiene en sus pies la posibilidad de impulsar el talento de las próximas figuras del fútbol femenino peruano. Ella misma ya es un referente.

-¿Por qué eliges el fútbol?

Estoy metida dentro del fútbol desde los 8, 7 años. Practicaba con mi hermano; en mi casa son bien futboleros, siempre expectantes de la liga nacional. Y lo que me ha inspirado a jugar fútbol ha sido mi mamá, porque la he visto jugando desde que yo era chica.

-Tu madre debe haber sido una suerte de pionera.

Claro. Ella era súper deportista. Ha jugado en campeonatos de clubes sociales y también en torneos de barrio, pero no a nivel más organizado. Mi mamá ha jugado campeonatos, pero ha jugado mucho con chicos porque no había espacios para que las mujeres se puedan desarrollar. Las mujeres a las que les gustaba el fútbol tenían que estar participando dentro de los torneos masculinos y tratando de buscarse un espacio. Y en ese entorno masculino también te rechazaban por jugar fútbol.

-¿Tu madre no te aconsejó que no te dediques al fútbol para, precisamente, no padecer el rechazo masculino?

Siempre me dijo que si el fútbol me gusta, ella feliz de que yo lo pueda practicar. He sido seleccionada nacional por más de 10 años.

-¿Por qué te quedaste en el arco?

Yo he jugado básquet casi toda mi vida y creo que me desarrolló ciertas habilidades para poder desempeñarme dentro del arco, y se me facilitó el camino por la reacción, por no tenerle miedo al balón, para recibir el balón de manera correcta.

-¿Hoy todavía está instalada la idea de que el vóley es para mujeres y el fútbol es para hombres?

Todavía hay muchos prejuicios alrededor de la práctica del fútbol femenino. Uno de los objetivos que me he trazado es buscar normalizar la práctica del fútbol femenino, que el deporte no se asocie con ningún género; debe ser practicado de manera equitativa por hombres y por mujeres, no debería haber ninguna diferencia; y es parte de un trabajo que uno tiene que ir haciendo, buscando visibilizar el fútbol femenino y de esa forma más personas se enteren de que las mujeres también lo practicamos y lo hacemos bien, y que necesitamos oportunidades para poder desarrollarnos. El problema ha sido que no ha habido mucha oferta deportiva para desarrollarse dentro del fútbol femenino.

-¿Qué prejuicios aún existen?

Se piensa que el fútbol es un deporte muy brusco y que la mujer se puede hacer daño. Dentro del machismo que existe, muchas personas creen que el espacio de la mujer tiene que ser en la cocina o en las tareas del hogar. En ese sentido, el fútbol es un reflejo de una sociedad machista.

-¿Qué te ha tocado enfrentar?

Desde que me han gritado “ándate a la cocina” o pasan y dicen “mira cómo tapa y es mujer”, como menospreciando. Pero cada vez son menos esos comentarios.

-¿Hay muchas chicas que quieren jugar fútbol?

Hay un montón, hay miles. Cuando lanzamos la liga de fútbol 7, pensamos que solo éramos mis amigas y yo las que queríamos jugar fútbol, pero empezaron a llegar chicas de toda Lima, del Callao, porque querían un espacio organizado donde puedan desarrollarse y donde no las juzguen. Antes de la pandemia éramos 13 mil chicas que han pasado por el circuito y juegan fútbol.

-¿En qué nivel está el Perú en cuanto a fútbol femenino?

A nivel latinoamericano aún estamos rezagados. Creo que a partir de la liga que se está creando este año el fútbol femenino va a trascender. La liga de este año establecerá un antes y un después.

-¿Ya podemos definir al fútbol femenino como profesional?

Estamos en el camino hacia la profesionalización. Aún no se les paga un sueldo. Espero que en unos tres años podamos tener el fútbol femenino profesional.

-¿En Latinoamérica ya hay casos de profesionalismo?

Al igual que Perú, en Latinoamérica los países están comenzando. Pero Brasil y Argentina ya tienen varias jugadoras profesionales.

-¿Qué pasos debemos dar?

Ya hemos dado el gran paso, que es la transmisión de los partidos. Creo que es un gran logro de la Federación Peruana de Fútbol. Eso nos abre las puertas para conseguir sponsors, auspicios, para hacer sostenible la categoría.

-Si te dicen que el fútbol es para hombres, ¿qué respondes?

El fútbol es para todos, el deporte no tiene género. En Alianza Lima buscamos romper esos estereotipos, mostrando a las mujeres deportistas, fuertes, líderes, decididas a desarrollarse en el deporte que se propongan. Que el fútbol sirva como plataforma de cambio para poder transformar a la sociedad.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es Sisy Quiroz Villarán, nací en Lima. Tengo 35 años. Estudié Administración, luego una maestría en Marketing y Gestión Comercial. También tengo una especialización en Gestión de Proyectos y otra especialización en Gestión Estratégica del Deporte”.

- “En mi universidad, en la USIL, he jugado casi todos los deportes. También he jugado por la Universidad Agraria, en el club Maracaná. Desde los 16 años juego fútbol, luego futsal y, tras pasar por mi periodo de selección, he seguido jugando en fútbol 7. Soy hincha de Alianza”.

- “Con Alianza Lima estamos muy enfocados en el campeonato, que ha empezado este 28 de mayo; nos enfocamos en que el equipo esté al 100% preparado y con un buen nivel, tenemos grandes aspiraciones y buscamos que el equipo femenino pueda llegar a una final e ir a una Copa Libertadores”.

