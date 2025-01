Si GRIMALDO NO PUDO NI EN SERBIA, ¿qué le espera al resto de jugadores peruanos?

Si Joao Grimaldo —que ayer fue informado de que ya no será tomado en cuenta por su club, el FK Partizán de Belgrado— no la hizo en la liga de Serbia, entonces ¿qué le espera al resto de jugadores del precario torneo peruano? Si no la hizo el mejor de la ‘promo’, ¿qué le espera al ‘medianito’ y al malo? Si no pudo el líder de la generación, ¿podremos seguir hablando de recambio?

Y es que, hinchajes aparte, entre los “jóvenes” talentos que parió la Liga 1 en estos últimos años, el exextremo celeste era uno de los mejores dotados, de los más rápidos, de los más atrevidos, de los más bravos, de los más crecidos, de los que marcaba gol y le lanzaban un cajón peruano para la fotazo. Él era la esperanza de no volver a desaparecer por 36 años.

Ese mismo joven de 21 años fue desplazado por su primer técnico en el balompié europeo, Savo Milosevi, por el interino Marko Jovanović y, ahora, por el nuevo, Srđan Blagojević. Los tres coincidieron en dos cosas: el peruano tiene “cierto” talento, pero no rinde en entrenamientos: no corre como el resto, no retrocede en línea y solo ve el balón girar hasta que le llega al pie.

Las descripciones son más que fuertes y elocuentes: Joao Grimaldo no está listo para la exigencia de una liga europea, por más que sea la —poco llamativa— serbia. Ahora, al exextremo celeste le tocará jugar en otras canchas y buscar algún otro club de alguna liga menor, pero exigente, como la MLS, la MX o —inclusive— la de Argentina, donde a los peruanos les suele ir bien.

Ojo que esta no es una sentencia de retiro ni nada parecido, pero sí un portazo contra la realidad. Quedará esperar una buena decisión (y evolución) del velocista peruano (préstamo o transferencia) para que vuelva a ser la esperanza junto a Piero Quispe y Bryan Reyna.

