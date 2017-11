Sevilla y Liverpool se enfrentarán este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 - FOX SPORTS 2) en el estadio Sánchez Pizjuán por la quinta jornada del Grupo E de la Champions League .

Ambos equipos afrontan el desafío en busca de la clasificación a los octavos de final, a solo dos jornadas para el desenlace de la instancia.

"Es un partido muy difícil entre dos buenos equipos. El Sevilla está en su casa y va a ser diferente e interesante", destacó Jürgen Klopp, estratega de Liverpool, en la víspera del compromiso.

En tanto, la influencia del público local también es reconocida por Eduardo Berizzo. "En casa nuestra gente se hace sentir y establece con el equipo una gran conexión; jugar aquí como rival es incómodo por el ambiente y la simbiosis que se produce con la afición", señaló el técnico del Sevilla.

Con ocho unidades, Liverpool lidera la clasificación grupal, seguido por Sevilla con siete puntos, y podría progresar en el certamen con un empate, en caso pierda Spartak Moscú ante Maribor.

Sevilla vs. Liverpool

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45

CANAL: FOX SPORTS 2

Posibles alineaciones:

Sevilla: Sergio Rico - Mercado, Lenglet, Kjaer, Escudero - N´Zonzi, Banega, Pizarro - Sarabia, Ben Yedder, Correa.

Liverpool: Karius - Alexander Arnold, Matip, Lovren, Alberto Moreno - Coutinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.

¿A qué hora se juegan y en qué canal transmiten los partidos de Champions League programados para esta semana?

MARTES 21

Besiktas vs. Porto / 12:00 p.m. - ESPN

Spartak Moscú vs. Maribor / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

APOEL vs. Real Madrid / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Sevilla vs. Liverpool / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Dortmund vs. Tottenham / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Napoli vs. Shakhtar Donetsk / 2:45 p.m.

Manchester City vs. Feyenoord / 2:45 p.m. - ESPN 2

Mónaco vs. RB Leipzig / 2:45 p.m. - ESPN



MIÉRCOLES 22

CSKA Moscú vs. Benfica / 12:00 p.m. - ESPN

Qarabag vs. Chelsea / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

Basel vs. Manchester United / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Sporting Lisboa vs. Olympiacos / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Anderlecht vs. Bayern Munich / 2:45 p.m. - ESPN +

Atlético de Madrid vs. Roma / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Juventus vs. Barcelona / 2:45 p.m. - ESPN2

PSG vs. Celtic / 2:45 p.m. - ESPN